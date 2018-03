ÎNGRIJORĂTOR: Tot mai puţine moldovence îşi alăptează copiii. ÎNDEMNUL medicilor pentru mame

Tot mai puţine femei îşi alăptează copiii. Această practică pierde din popularitate de la an la an. Datele Centrului Naţional de Management în Sănătate arată că anul trecut, numărul mamelor care şi-au alăptat bebeluşii până la un an a fost puţin peste 27 de mii, în timp ce în 2016, cifra era mai mare cu cinci la sută, aproximativ 28 de mii 300.



O situaţie alarmantă este în cazul femeilor care îşi alăptează pruncii până la trei luni.

Potrivit statisticilor, în 2017, peste 34 de mii de copii au fost hrăniţi cu lapte matern, iar în 2016 peste 36 de mii. Specialiștii îndeamnă mamele să nu renunțe să-și hrănească micuții la sân, pentru că acest lucru are o mulţime de beneficii pentru copil.

Laptele matern reduce riscurile malnutriţiei, anemiei, retardului şi greutăţii scăzute şi întăreşte sistemul imunitar.

Potrivit medicilor, perioada de alăptare ar fi bine să dureze cel puţin şase luni.