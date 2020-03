ÎNGRIJORĂTOR: Din cauza iernii blânde, albinele au ieşit din stup cu o lună mai devreme. Ce spun specialiştii

Specialiștii consideră anormal acest lucru și dau un semnal de alarmă. În cazul unui eventual val de frig,Eugen Trohin din satul Suruceni, raionul Ialoveni, are în prisaca sa 250 de familii de albine.Bărbatul spune că, în acest an, insectele au început să se înmulţească mai devreme.Pentru că s-au activizat mai devreme, albinele au nevoie de hrană suplimentară, ceea ce implică cheltuieli suplimentare."Dacă o să se strice timpul, eu cred că cheltuielile vor fi duble. Dacă se strică timpul noi trebuie automat să o hrănim, să o menținem cu hrană până la primul polen abundent", a menţionat Eugen Trohin, apicultor."Trebuie să ținem sub control familiile, ca să nu să se dezvolte abundent, să nu avem surprize pentru roire. Și desigur să urmărim situația lor", a precizat Ion Maxim, președintele Asiciației Naționale a Apicultorilor din Moldova.