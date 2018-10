Îngrijorările cauzate de alegerile prezidenţiale îi fac pe tot mai mulţi brazilieni să meargă la psiholog

, scrie agerpres.ro. Într-o ţară în care practica analitică a lui Freud sau Lacan are o mare răspândire, în orice caz pentru pătura înstărită, o suferinţă indusă de climatul electoral are ecou în cabinetul terapeuţilor."80% dintre pacienţii mei" exprimă o suferinţă legată de alegeri, "este enorm", a declarat Admar Horn de la Societatea Braziliană de Psihanaliză (SBP), cu câteva zile înainte de al doilea tur al alegerilor. "Pacienţii mei au o angoasă tot mai mare, pentru că se află în faţa a ceva necunoscut", explică psihanalistul, evocând "o ambianţă periculoasă" şi la unii "o frică teribilă în faţa revenirii unui regim al extremei drepte". "S-au destrămat prietenii vechi, au apărut mari conflicte în familie, la birou", a continuat el.Antonio Alberto Rito are o agendă plină şi afirmă că în aproape 20 de ani este prima dată când vede un asemenea "climat de polarizare, de negare a altuia, de ură foarte puternică", fie că este vorba de un alegător al candidatului extremei drepte Jair Bolsonaro, dat mare favorit în prezidenţiale, fie de unul al candidatului stângii, Fernando Haddad. "O pacientă mi-a spus chiar că dacă voi vota pentru Bolsonaro nu va mai veni aici", a adăugat acesta.Brazilienii vin cu simptome precum tulburări de dispoziţie, insomnii, coşmaruri, crize de bulimie, probleme gastrice, alergii, reactivări ale unor atacuri de panică, constată psihologii.Stări de angoasă pot fi constatate în special în cadrul comunităţii homosexuale/LGBT, cu precădere stigmatizată de Bolsonaro, "oameni care îşi găsiseră locul în societate şi cărora începe să le fie teamă să iasă pe stradă, să nu fie agresaţi", subliniază psihanalistul Fernando Rocha.În Sao Paulo, şedinţe de terapie de grup gratuite au fost propuse locuitorilor pentru a-i ajuta să facă faţă "angoaselor lor electorale", informează cotidianul O Globo. Brazilieni au venit să povestească aici imposibilitatea de a dezbate raţional în familie, la birou sau cu prietenii, atât de încinse fiind spiritele.Şi studenţi se plâng de "probleme de concentrare". Milioanele de liceeni care trebuie să susţină Enem, echivalentul bacalaureatului, la o săptămână după cel de-al doilea tur al alegerilor, trebuie să-şi închidă telefoanele mobile - pline de mesaje politice, uneori şi peste 500 pe zi în susţinerea unui candidat sau altuia - pentru a avea o şansă să intre la facultate.În paralel, psihanalişti au fost invitaţi, de revista Epoca, să intre "în mintea lui Bolsonaro", cu toate limitele unui exerciţiu întreprins fără ca pacientul să fie prezent. Mai mulţi dintre ei au constatat o "personalitate autoritară" cu "o cruzime patentată" la limită cu "paranoia", dar cu o "fragilitate narcisistă". Un altul a evocat o "personalitate autocentrată" şi "megalomană" şi a văzut "o dimensiune mesianică în comportamentul candidatului", pe care susţinătorii îl numesc "Mito" (Mitul) şi al cărui nume complet este Jair Messias (Mesia) Bolsonaro.În opinia lui Fernando Rocha, care trimite la mecanisme descrise de Freud în "Psihologia colectivă şi analiza Eului", Bolsonaro este o figură "idealizată" care suscită o adeziune "complet primitivă, la fel ca el însuşi".