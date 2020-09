Ingrijirea tenului toamna: Sfaturi practice de la profesionişti

Temperaturile înalte, razele ultraviolete şi masca de protecţie, de multe ori lasă amprente negative asupra tenului. Aceşti factori contribuie semnificativ la apariţia iritaţiilor, a acneei sau a descuamării pielii. Cosmetologii spun că este un proces normal ca tenul să aibă de suferit din cauza oscilațiilor temperaturilor. În acest an, însă, masca de protecţie obligatorie acţionează drept un catalizator, iar toate imperfecţiunile sau iritațiile care apar pe ten sunt mai accentuate."Se ridică temperatura la nivel local şi respectiv excesul de sebum se manifestă diferit. La cineva dă iritații, la cineva apar acele erupţii, acea acnee care cumva până la purtarea măştilor reuşeau doamnele să o ţină sub control."Specialiştii recomandă să avem grijă de sănătatea tenului atât în cabinetele cosmetologice, cât şi în condiţiile casnice."Recomandarea mea este să optăm pentru cremă hidratantă, pentru o cremă solară de calitate, care este un protector şi crează un fel de folie la nivel de ten, la nivel de derm. Să renunţăm la fondul de ten, pentru că el este un catalizator şi îngrelează şi mai mult partea aceasta de circulaţie sangvină, partea aceasta de oxigenare a ţesutului."Iar pentru că e toamnă, este sezonul peelingurilor şi a tratamentelor cu acizi. Aceste proceduri variază de la 450 la o mie de lei."Optăm pentru tratamente de hidratare, optăm pentru peelinguri lejere, optăm pentru tratamente pe bază de vitamina C pentru căeste un atioxidant puternic."Totuși, nicio procedură sau produs cosmetic nu vor fi suficient de eficiente pentru a înlătura problemele tenului. Pentru acest lucru este obligatorie alimentaţia sănătoasă."Avem nevoie de un volum corespunzător de fibre alimentare nedigerabile, asta ar însemna fructe şi legume crude. În contextul ăsta în jur de jumătate de kg şi mai mult dacă tolerează persoana. Acum este foarte în vogă fibrele alimentare hidrosolubile, astea sunt seminţele de in care sunt făcute în praf şi se adaugă în alimente pentru a favoriza evacuarea."Preferabil ar fi să consumăm fructe şi legume de sezon. Nutriţioniştii recomandă consumul strugurilor şi a merelor.