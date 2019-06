"Ingerință în sistemul judecătoresc". Invitaţii de la Fabrika, despre gestul Maiei Sandu care a dat buzna la CSM şi i-a ameninţat pe magistraţi că-i va da afară

Păreri contradictorii în platoul emisiunii Fabrika. Invitaţii de aseară au avut opinii diferite cu privire la gestul premierului Maia Sandu, care a dat buzna la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii şi i-a ameninţat pe magistraţi că-i va da afară dacă, în următoarele săptămâni, CSM nu-i va demite pe unii judecători.

Doctorul în drept Alexandru Cauia a calificat acţiunile Maiei Sandu drept o ingerință în sistemul judecătoresc.



"Vrei să vorbeşti cu judecătorii, solicită. Ei sunt doar 430 de oameni în ţara aceasta. Ei se pot aduna în jumătate de zi, vină cu acelaşi discurs, spune-le tot ceea ce consideri. Solicitarea ca să analizează comportamentul unui subaltern pe care dumneaei îl consideră pasibil de răspundere penală", a menţionat Alexandru Cauia.



De cealaltă parte, consilierul Ion Guzun, de la Centru de Resurse Juridice, susţine că nu vede nicio problemă în declaraţiile făcute de Maia Sandu la şedinţa CSM.



"Eu aş califica asta ca o declaraţie politică, iar dacă procurorii consideră că discursul doamnei Maia Sandu afectează independenţa procurorilor şi a Procuraturii în general să facă o declaraţie în acest sens", a precizat Guzun.



Ion Guzun este de părere că Maia Sandu a avut mai multe motive să facă declaraţii tăioase la CSM: "Mesajele într-adevăr au fost dure, dar la ce să ne aşteptăm? Asistenţa macrofinanciară din partea Uniunii Europene, la fel, a fost sistată".



"Este regretabil că Republica Moldova nu a reuşit să obţină acel ajutor macrofinanciar, dar nu trebuie să uităm şi de partea cealaltă a medaliei că timp de trei ani de zile Republica Moldova a demonstrat că dacă ai un Guvern eficient poţi să creşti substanţial bugetul, poţi să creşti salariile, pensiile, adică plăţile sociale, poţi să faci proiecte naţionale", a declarat Cauia.



"Mai ales că bugetele, ultimele două, au fost calculate fără luarea în calcul a asistenţei financiare externă", a subliniat Ion Guzun.



"Şi ele au fost pe plus şi trebuie să spunem că asta, în mare parte, datorită eficienţei muncii", a specificat Alexandru cauia.



În context, ambii invitaţi au declarat că au aşteptări mari de la actuala guvernare.



"Eu sper că mesajele dure şi de zero toleranţă împotriva corupţiei şi a numirii fără bază de merit să fie excluse, aceaste numiri, promovări sau plecări, demisii să fie făcute doar în bază legală şi indiferent care este procesul ca să inspire încrederea atât a societăţii, cât şi a partenerilor externi", a menţionat Guzun.



"Şi dumneaei şi echipa pe care o conduce înţeleg foarte bine că corupţia nu se exterpează prin declaraţii, ele sunt necesare, dar ele nu dau eficienţă. Trebuie să ai sistem, strategie pe care s-o implementezi pas cu pas şi ea există doar trebuie să ai voinţă politică şi dorinţă", a punctat Cauia.