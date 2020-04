Ingeniozitate pe timp de epidemie. Patru tineri din Capitală care au confecţionat o boxă pentru dezinfecție totală

Pandemia i-a făcut pe unii să fie ingenioşi. Este şi cazul a patru tineri din Capitală care au confecţionat o boxă pentru dezinfecție totală. Aceasta are doi metri înălţime şi a fost donată Spitalului de Boli Infecțioase "Toma Ciorbă". Autorii susţin că procesul de dezinfecție este simplu şi durează până la 15 secunde. Totuşi, persoanele care intră în cabină trebuie să poarte mască şi ochelari de protecţie.

Inventatorii boxei de dezinfectare susţin că au confecţionat-o în patru zile.



"Ne-am inspirat de pe Internet, am văzut că în alte ţări astfel de boxe sunt. Avem multe momente care sunt personalizate, datorită unui prieten care este priceput în electronică, dar şi alte chestii în acest domeniu", a menționat Alexandru Marandiuc, realizator.



Boxa este conectată la curent electric, ce nu depăşeşte 12 volți, pentru a evita riscul electrocutării. Rezervorul pentru dezinfectant are o capacitate de 12 litri, suficientă pentru 80 de dezinfectări.



"Se poate de utilizat orice tip de dezinfectant lichid, nu cei pe bază de geluri. Mecanismul de pulverizare este amplasat într-o parte, nu sus, vaporii sunt reci, iar soluţia se aşează uniform de la doi metri înălţime până la sol", a declarat Mihail Ciubotărescu, realizator.



Cabina a fost donată Spitalului "Toma Ciorbă" din Capitală, instituţie implicată în lupta cu noul coronavirus. Administraţia spitalului spune că boxa va fi utilizată după mai multe verificări.



"În primul rând trebuie să fie patentată de tinerii noştri, în al doilea rând urmează să verificăm totuşi eficienţa ei, prin analize şi estimări, prin folosirea mai multor dezinfectanți pentru echipament, pentru personalul medical în folosirea acestor boxe. Iar doar după ce eficienţa acesteia va fi demonstrată, le putem pune în fiecare secţie de boli contagioase", a precizat Sergiu Vasilița, directorul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase "Toma Ciorbă".



Tinerii spun că îşi doresc să confecţioneze boxe şi pentru alte instituţii, însă nu dispun de materia primă necesară.



"Dacă s-ar mai găsi cineva care să importe materie primă, după necesitate, noi am putea să mai confecţionăm şi alte boxe", a spus Ion Casap, realizator.



Cheltuielile pentru confecţionarea boxei se ridică la zeci de mii de lei, bani oferiţi de o persoană care a dorit să-şi păstreze anonimatul. Astfel de boxe sunt utilizate şi în România, Coreea de Sud, China la intrările în spitale, precum şi în magazine.