Inga Grigoriu susţine că a fost ameninţată de Veaceslav Platon. Reacţia omului de afaceri

Deputatul Platformei DA, Inga Grigoriu, care conduce comisia parlamentară ce investighează cazul "Laundromat", susţine că a fost ameninţată de Veaceslav Platon. Ea spune că a fost sunată miercuri şi intimidată pe motiv că nu l-a invitat la audierile comisiei.

"Scopul acestui apel a fost mai mult de intimidare, calificative au fost aruncate aşa, nemeritat. O să formulez o sesizare către Procuratura Republicii Moldova. Intimidările au mers, nu s-au oprit. Seară, în preajma casei mele am văzut un autoturism suspect, care a făcut o manevră ciudată.", a spus deputatul Platformei DA, Inga Grigoriu.

Inga Grigoriu explică şi de ce nu l-a invitat pe Platon la audierile comisiei.

"În privinţa lui Veaceslav Platon este demarată cauza penală, dumnealui este învinuit în aceasta cauza penală în Federaţia Rusă, pe spălări de bani şi organizare, participare în grupuri criminale organizate în Federaţia Rusă. O comisie parlamentară de anchetă nu poate substitui organele de drept.", a afirmat deputatul Platformei DA, Inga Grigoriu.

La rândul său, Veaceslav Platon spune că învinuirile care i se aduc în Federaţia Rusă nu pot fi un motiv de a nu-l audia în cadrul comisiei parlamentare din ţară. Mai mult, Platon susţine că Inga Grigoriu a interpretat eronat discuţia telefonică.

"Eu am sunat-o şi i-am amintit că mi-a promis ca o să fiu audiat. Ea a început să vorbească diferite banalităţi, eu i-am spus doar că este mincinoasă. Bine că am înregistrat totul, pentru că din start înţelegeam că poate să interpreteze aceasta conversaţie. Inga Grigoriu are acum alegeri şi are nevoie de PR şi atenţie.", a menţionat omul de afaceri, Veaceslav Platon.

Platon spune că e gata să facă publică înregistrarea discuţiei dacă Grigoriu insistă cu acuzaţiile.

Schema de spălarea banilor cunoscută ca "Laundromat" a afectat ţara noastră în perioada anilor 2010-2014. Potrivit mai multor investigații jurnalistice, aceasta a fost aplicată în Moldova de omul de afaceri Veaceslav Platon şi consta în confiscarea prin decizii de judecată a sute de milioane de dolari de pe conturile bancare ale unor firme din Federaţia Rusă. În acea perioadă, el ar fi spălat în jur de 20 de miliarde de dolari printr-o bancă pe care o controla.