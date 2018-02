ÎNFRICOȘĂTOR! Din răzbunare, un păstor din India a ucis un şarpe muşcându-l de cap

Incidentul a avut loc în districtul Hardoi din statul Uttar Pradesh în timpul weekendului, când bărbatul, care şi-a dezvăluit doar prenumele, Sonelal, a fost dus de urgenţă la un centru medical după ce localnicii l-au găsit inconştient.Asta l-a făcut atât de nervos încât i-a smuls capul cu dinţii după care l-a scuipat.Sanjay Kumar, medicul care l-a tratat, a spus că a rămas uimit că bărbatul a supravieţuit după ce a muşcat din şarpe, care putea conţine venin. Medicii nu au găsit însă nicio urmă de muşcătură de şarpe pe corpul bărbatului, potrivit Times of India, scrie Agerpres.ro ''Nu am văzut niciodată un asemenea caz. Bărbatul nu a păţit nimic chiar dacă a muşcat din şarpe,'' a spus Kumar.Martorii, care spun că l-au văzut pe bărbat înghiţind o bucată din şarpe, spun că îl bănuiesc că ar fi fost sub influenţa drogurilor. Reprezentanţii medicilor cred că reacţia neobişnuită a bărbatului ar putea fi explicată doar dacă bărbatul era sub influenţa drogurilor''.