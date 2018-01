ÎNFRICOȘĂTOR! Cum arată și cine este cel mai popular personaj negativ din toate timpurile (FOTO)

Darth Vader din franciza cinematografică "Star Wars" i-a învins pe Joker, Hannibal Lecter şi Voldemort şi a fost desemnat cel mai popular personaj negativ din filme din toate timpurile, scrie digi24.ro.

Joker, personajul malefic din filmul "The Dark Knight", s-a clasat pe locul al doilea în acest sondaj realizat pe site-ul revistei Empire, ale cărui rezultate au fost publicate la câteva zile după ce fanii şi multe vedete din industria cinematografică i-au adus un omagiu actorului Heath Ledger, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la decesul acestuia.



Starul australian, care a interpretat personajul Joker în al doilea opus din trilogia "Batman" regizată de Christopher Nolan, a murit în urma unei supradoze accidentale de medicamente prescrise, pe 22 ianuarie, la vârsta de 28 de ani.



Loki, personajul negativ interpretat de Tom Hiddleston în filmele inspirate din benzile desenate ale grupului Marvel, s-a clasat pe locul al treilea.



Hans Gruber, personajul interpretat de regretatul actor Alan Rickman în franciza "Die Hard", ocupă poziţia a patra.



Topul 5 al celor mai populare personaje negative din filme este completat de Hannibal Lecter, criminalul în serie interpretat de Anthony Hopkins în lungmetrajul "The Silence of the Lambs".



În aceeaşi listă se regăsesc şi alte personaje negative emblematice pentru industria cinematografică. Voldemort din franciza "Harry Potter" se află pe locul al nouălea, infirmiera Ratched din "Zbor deasupra unui cuib de cuci" ocupă poziţia a 13-a, iar celebrul Freddy Krueger din seria de filme "Nightmare on Elm Street" se află pe locul al 18-lea.



Numărul din această lună al revistei Empire, dedicat celor mai populare personaje negative din toate timpurile, a fost pus în vânzare joi dimineaţă.