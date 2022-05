Inflaţia record a afectat şi bugetele demnitarilor din Moldova. Cum fac faţă scumpirilor

Inflaţia record a afectat şi bugetele demnitarilor din Moldova. În timp ce unii deputaţi spun că au început să economisească încă de anul trecut după scumpirea gazelor naturale, alţii susţin că fac economii când merg în deplasări de serviciu. O situaţie mai neobişnuită este în cazul premierului. Natalia Gavriliţa a declarat că nu are timp să cheltuie bani.

"Mi-aş dori să am timp să pot cheltui. De când am devenit prim-ministru, cheltuielile mele s-au redus şi s-au redus, deoarece consum foarte puţin. Am foarte puţin timp liber pentru alte cumpărături", a spus premierul Gavrilița.

Şi dacă premierul Natalia Gavriliţa nu are timp, atunci Marina Tauber nu are nici dispoziţie să facă shopping. Deputatul Partidului "ŞOR" spune că de când a început să crească inflaţia nu-şi mai cumpără cosmetică şi accesorii ca în vremurile bune.



"Noi toţi vrem să cumpărăm ceva din haine, poate ceva din pantofi, bijuterie, accesorii, lucruri mai mici, mai mari. Cu siguranţă, cosmetică în ultima perioadă de timp fac acest lucru mult mai puţin decât anterior. Şi din cauza economiilor, dar sincer vă spun nici nu am dispoziţie pentru asta", a precizat Marina Tauber.



Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, susţine că a început să strângă cureaua încă din iarnă, când i-au venit facturi mai mari pentru gaz şi curent.



"- Eu primesc facturile pe care le primiţi şi dumneavoastră - gaz. În primul rând, trebuie să achităm serviciile şi după - restul. (REPORTER) - Aţi fost nevoit să renunţaţi la anumite cumpărături? - Regimul meu, ştiţi cum, a rămas neschimbat de anul trecut, pentru că eu am renunţat la compensaţia pentru gaz", a declarat Igor Grosu.



Dacă în trecut nu erau interesaţi de preţul produselor când intrau în magazin, acum, şi unii parlamentari se uită mai atent la ce cumpără.



"Noi nu ne-am făcut planuri, suntem la lucru, până la concediu mai este mult. Mâncăm atât cât putem. Cumpărăm alimentele din magazine. Produsele s-au scumpit, dar nu avem încotro. Dacă mănânci brânză, o mănânci la prețul la care se vinde, dar mănânci mai rar", a spus Oleg Reidman, deputat BCS.



"Încercăm să facem economii şi sub aspectul consumurilor şi la nivel de familie şi aceeaşi energie electrică. Acele deplasări, poate la părinţi, la ţară, câteodată, din păcate, încercăm să economisim, pentru că avem copii la şcoală", a menționat Petru Burduja, deputat BCS.



Pe fundalul scumpirii carburanţilor, unii deputaţi au recunoscut că se bucură că nu au automobil şi măcar aşa pot face mici economii.



"Eu, din fericire, nu am automobil, folosesc bicicletă. Asta iarăşi mă ajută nu simt creşteri de preţuri la carburanţi. Fiecare observă creşterea de preţuri şi la alimente. Am redus temperatura la apartament - cred că asta a fost cea mai de impact măsură", a spus Radu Marian, deputat PAS.



La rândul său, guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, Octavian Armaşu, funcţionarul cu unul dintre cele mai mari salarii din Moldova, a refuzat să ne răspundă cum face faţă scumpirilor.

Potrivit datelor portalului Trading Economics, Republica Moldova este campioana Europei la inflaţie. În luna aprilie aceasta a ajuns la nivelul de 27,1 la sută.