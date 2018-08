Inflaţia a scăzut până la 3,2 % în trimestrul doi. Care este motivul

Volumul creditelor noi acordate de băncile comerciale agenților economici și persoanelor fizice a continuat să crească, în trimestrul doi din acest an. Prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Vladimir Munteanu, a anunțat că, în perioada aprilie-iunie, împrumuturile noi au însumat aproape 5 miliarde de lei. Această creștere a avut loc pe fundalul unei scăderi continue a ratei dobânzilor, care au ajuns la o medie de 8,78% anual.



Munteanu a mai atras atenția că inflația este în continuă scădere și va ajunge la două procente, către sfârșitul anului. Prețurile mici sunt în beneficiul cetățenilor, a mai spus prim-viceguvernatorul BNM, dar a atras atenția că o astfel de rată a inflației dezavantajează businessul. La începutul anului viitor, inflația va crește și va ajunge la 6,5 la sută anual, în limitele intervalului țintit de banca centrală – 5 procente, plus, minus 1,5 puncte procentuale anual. Oficialul de la BNM a mai spus că Produsul Intern Brut al țării va continua să crească în a doua jumătate a acestui an, iar în primul semestru, avansul a fost determinat de contribuția industriei, a comerțului, a sectorului informației și comunicațiilor. Pentru următoarea perioadă, banca centrală estimează o stabilizare a prețurilor petrolului la nivelul de 70-80 de dolari pentru un baril, dolarul american se va aprecia ușor față de moneda unică europeană.



"Prețurile internaționale la petrol au crescut considerabil cu peste 15,1 procente în trimestrul doi. Dacă nu ar fi avut loc o apreciere considerabilă a leului moldovenesc față de dolarul SUA, care este valuta de cotare a petrolului la bursele internaționale, probabil astăzi am fi avut prețuri la petrol și la resurse energetice mult mai înalte", a declarat Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator BNM.



"Per ansamblu, acest raport arată că nu vom avea o creștere foarte mare a inflației, cel puțin în următoarele opt trimestre. Mai degrabă, este o inflație de nivel european sau american sub doi la sută, ceea ce este un indicator bun pentru stabilitatea macroeconomică și macrofinanciară", a spus Roman Chirică, expert economic.



Tot în trimestrul doi al acestui an, a crescut și volumul transferurilor bănești de peste hotare. Astfel, în perioada aprilie - iunie, în țara noastră au fost ajuns peste 342 de milioane de dolari, cu 14 la sută mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Datele arată că cei mai mulți bani, aproape 40 de procente, au venit din țările UE, iar din CSI - puțin peste 29 la sută. Dacă e să analizăm pe țări, atunci cele mai mari sume au fost transferate din Rusia, aproape 97 de milioane de dolari. Din Israel au ajuns peste 60 de milioane de dolari, iar din Italia - 43 de milioane. Cota din SUA reprezintă puțin peste opt la sută sau aproape 28 de milioane de dolari. Peste 35 de procente din transferuri au fost efectuate în ruble, iar peste 32 la sută - în euro și, respectiv, în dolari.