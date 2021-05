ÎNFIORĂTOR! Momentul în care un bărbat este lovit de un automobil, în timp ce traversa neregulamentar o stradă din Capitală (VIDEO)

Un accident înfiorător s-a produs astăzi în Capitală. Un bărbat a fost lovit de un automobil, în timp ce traversa neregulamentar strada.

Imaginile au fost surprinse de deputatul Platformei DA, Liviu Vovc, care a postat înregistrarea pe pagina sa de Facebook.

Din materialul video se poate observa cum bărbatul se afla pe partea opusă a carosabilului, iar la un moment dat, începe a traversa strada, fugind printre mașini. Din nefericire, acesta a fost lovit de un automobil care se deplasa pe sensul opus. Bărbatul a sărit brusc de după mașinile care stăteau în ambuteiaj, fapt pentru care șoferul automobilului nu a avut posibilitatea de a evita impactul.

În urma loviturii, bărbatul a fost aruncat pe carosabil.

În postarea sa, Liviu Vovc a menționat că persoanei lovite i-a fost acordat un prim ajutor medical și a fost solicitată intervenția medicilor.

”Astăzi am fost fără să vreau martor al unui accident foarte urât în care un pieton neglijent și-a pus în pericol viața numai pentru a câștiga două minute. Dragi pietoni, viața are prioritate. Fiți conștienți de pericolul la care vă expune când treceți strada în locuri nepermise și încă alergând. Imaginea pe care am văzut-o astăzi îmi stă încă în minte. Am acordat primul ajutor persoanei lovite dar mai bine ar fi fost să nu fie nevoie de acest lucru, dacă ar fi trecut regulamentar strada. Din fericire cazul dat nu a fost unul tragic, dar oricum am solicitat intervenția medicilor pentru a ne asigura că domnul e bine. P.S. în asemenea cazuri nu încercați să ridicați persoana de jos. Îi poate face și mai mult rău dacă cumva au fost afectate oasele sau coloana vertebrală.”, a scris deputatul Platformei DA, Liviu Vovc, pe pagina sa de Facebook.

Deocamdată nu se cunosc careva detalii despre starea de sănătate a victimei.