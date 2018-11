INFERNUL din California: 42 de morţi, iar oraşele Paradise şi Malibu sunt practic mistuite de flăcări (VIDEO)

Incendiile devastatoare din California par de nestăvilit. 42 de oameni au murit, iar oraşele Paradise şi Malibu sunt practic mistuite de flăcări. Autorităţile au anunţat că 228 de persoane sunt date dispărute. 7200 de construcţii au fost distruse, iar alte 15 mii sunt în calea focului.



"Practic această meserie de 31 de ani, dar în ultimii cinci-şapte ani incendiile sunt din ce în ce mai grave. Se întâmplă din cauza secetei acute cu care ne confruntăm", a menţionat Scott Jalbert, şeful pompierilor din California.



Pompierii au anunţat că focul s-a extins pe un perimetru de 45 de mii de hectare. Guvernatorul Californiei i-a cerut preşedintelui să declare stare de urgenţă, însă Donald Trump a scris pe Twitter că motivul dezastrului este gestionarea deficitară a fondului forestier.

