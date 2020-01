Infernul din Australia: cerul s-a înroşit ca sângele, iar în unele localităţi abia se poate respira

În oraşul australian Mallacoota, cerul s-a înroşit ca sângele, în urma incendiilor devastatoare. Imaginile apocaliptice au fost surprinse şi în regiunile din Noua Zeelandă, unde a ajuns norul de fum. Mirosul rămâne insuportabil, astfel că în unele localităţi abia se poate respira. Totuşi, australienii continuă neobosiți lupta cu flăcările.



Autorităţile din New South Wales au declarat că ieri a fost una dintre cele mai teribile zile. Pericolul încă nu a trecut, deoarece flăcările continuă să se manifeste violent.



Gladys Berejiklian, premierul din New South Wales: "Ieri am avut 12 sau 13 focare. Este a doua oară când ne confruntăm cu o situaţie atât de gravă, după cea de acum câteva luni, când am avut 17 focare simultane."



Conform unor estimări, incendiile de vegetaţie din Australia au ucis sute de milioane de animale. Pe reţelele de socializare au fost distribuite imagini cu câţiva pui de koala salvaţi din ghearele flăcărilor, care au pus stăpânire pe Adelaide. Animalele rămase fără adăpost sunt îngrijite acum de un grup de voluntari. În Wingello, oamenii au revenit în locuinţele lor, dar nu au găsit decât nişte spaţii pustii şi urmele construcţiilor arse.



"Mulţi dintre cei care au ales să rămână aici, pentru a-şi proteja casele, au murit, însă cei care au plecat din oraş au găsit casele întregi."



Incendiile izbucnite încă în septembrie îngrijorează întreg mapamondul. Mai multe vedete s-au solidarizat şi au donat sume importante pentru a sprijini eforturile pompierilor.

Interpreta americană Pink a anunţat că va oferi jumătate de milion de dolari, în timp ce actriţa de comedie Celeste Barber a reuşit să strângă fonduri în valoare de 9 milioane de dolari. Şi-au exprimat îngrijorarea şi Kylie Minogue, Nicole Kidman, Russell Crowe, Kim Kardashian, Chris Brown, precum şi Ducii de Cambridge.