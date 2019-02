Infantino anunţă că FIFA va reexamina regulile de transfer pentru minori

scrie agerpres.ro. Clubul Chelsea a fost găsit vinovat de violarea regulamentelor privind transferul jucătorilor sub 18 ani. FIFA permite aceste transferuri doar dacă se îndeplineşte unul dintre cele trei criterii impuse: dacă părinţii jucătorilor au emigrat din motive ce nu au legătură cu fotbalul, dacă ambele cluburi se află în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European sau dacă jucătorul cu vârsta între 16 şi 18 ani locuieşte la maxim 100 km faţă de noul club.''Există reguli, regulamente, care dacă ne plac sau nu, trebuie respectate atât timp cât ele există'', a spus şeful FIFA. ''Altfel, dacă nu ne plac, atunci e nevoie să le schimbăm. Poate să ridicăm vârsta minimă în toată Europa sau să permitem anumite excepţii de la anumite criterii, pentru ca tinerii jucători şi jucătoare să se poată antrena în condiţii bune în altă parte, dar aceşti minori să fie protejaţi. Aceasta este prioritatea principală a noastră, în acest domeniu de care trebuie să avem grijă acum şi în viitor'', a spus Infantino.Infantino, ales preşedinte FIFA în februarie 2016, a adăugat că forul internaţional vrea să revizuiască şi activitatea impresarilor, în contextul în care sumele investite în jucători ajung la 8 miliarde euro, fără a se lua în calcul salariile: ''Cred că ar fi corect pentru toţi cei implicaţi în aceste transferuri să existe reglementări, profesia de agent are nevoie clară de guvernanţă. Celelalte profesii sunt reglementate de guvernanţă şi disciplinate în toată lumea, aşa că de ce nu şi în cazul lor?''Preşedintele FIFA a dat exemplul SUA, unde regulile privind agenţii sunt mai stricte: ''Să ne uităm la ce se întâmplă în SUA, care adesea este luată ca exemplu, dar UE este casa pieţei libere, totul este liber, lumea poate face orice. Dar aceste profesii sunt reglementate într-o manieră foarte strictă. Avem volume uriaşe şi cărţi groase care reglementează transferurile şi mutările la cluburi şi agenţi. Noi avem broşuri subţiri în Europa şi FIFA va avea mult de lucru. Vom vorbi cu toată lumea, cluburi, ligi, federaţii, jucători şi impresari. Sper că în acest an vom putea propune măsuri pentru a reglementa această activitate pentru a proteja pe toată lumea: jucători, cluburi şi agenţii înşişi''.