INEDIT! Destinaţii de Crăciun mai puţin populare printre turişti

Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a selectat câteva destinaţii de Crăciun mai puţin populare printre turişti.



Dacă simţi că de ceva ani încoace sărbătorile de Crăciun seamănă între ele, poate că este timpul să faci ceva diferit anul acesta şi să plonjezi cu avânt într-una din cele zece destinaţii pentru vacanţa de Crăciun pe care le recomandă echipa motorului de căutare momondo.ro.

1. Crăciun în Nassau, Bahamas

Dacă vrei să eviţi un Crăciun tradiţional şi îţi plac ritmurile de percuţie pe care e imposibil să stai locului şi în plus adori căldura dogoritoare a soarelui, atunci acordă-ţi plăcerea să petreci la festivalul din Nassau. Parada stradală cu cea mai veche tradiţie din Caraibe are loc în fiecare an în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, şi apoi în ziua Anului Nou, şi concurează cu succes cu festivalurile Mardi Gras din New Orleans şi Carnavalul de la Rio. Ai posibilitatea să petreci perfect aici între cele două mari sărbători de iarna, să îţi încarci bateriile pe plaja mai puţin aglomerată din Cable Beach sau să te recreezi cu nişte scuba diving în adâncurile de un albastru de azur limpede.

2. Crăciun în Tromsø, Norvegia

Unde poate fi iarna mai în formă decât în Cercul Arctic? Îmbrăcat în întuneric pe tot parcursul iernii, oraşul insular Tromsø îşi dă jos mantia când vine decembrie şi se arată în toată splendoarea. Mirosuri de clementine, de ramuri de molid şi de turtă dulce se vor ţine după tine ca o umbră, iar colindele vor inunda încântătoarea Catedrală Arctică. A se consuma în cantităţi responsabile tradiţionalele ingefærnøtter, bulgării de turtă dulce, şi un ceai cald de vuietoare.

Unul din avantajele pe care le are un întuneric complet este că îţi dă ocazia să vezi luminile nordice ce împroaşcă cerul şi pe care oamenii le-au numit aurore boreale. Urmăreşte-le după-amiaza de la 18.00 şi până la miezul nopţii, iar în timp ce aştepţi să apară, profită de duiumul de zăpadă: fă dogsledding, pe româneşte, dă-te cu o sanie trasă de câini, fă nişte cross country skiing sau pur şi simplu încumetă-te la o clasică bătaie cu bulgări de zăpadă.

3. Crăciun în Küssnacht, Elveţia

Moş Crăciun este aşteptat şi primit în toate colţurile lumii cu nerăbdare şi cu braţele deschise. Nu acelaşi lucru se poate spune că se întâmplă în orăşelul de lângă Zurich, Küssnacht, de pe malul nordic al Lacului Lucerne, unde 20.000 de oameni se trezesc dis de dimineaţă pe 5 decembrie ca să îl vâneze şi să îl hărţuiască pe bătrânul bărbos cu sacul plin de cadouri. Evenimentul, cu numele de "Klausjagen", adică "La vânătoare de Moşi“, se numără printre cele mai ciudate sărbători de Crăciun din Europa, cu o tradiţie încă din Evul Mediu, când comunităţile păgâne încercau să alunge spiritele rele cu explozii zgomotoase.

Într-un final a fost interzis în 1700, dar doar pentru a fi reintrodus un secol mai târziu, sub o nouă formă creştină, de data asta avându-l ca ţintă directă pe Moş Nicolae. Parada se întinde pe durata întregii nopţi a ajunului lui Moş Nicolae şi e compusă din 180 de suflători din corn, 200 de oameni înarmaţi cu puşti, mitre gigantice arhiereşti luminate cu lumânări asemănătoare cu vitraliile de biserică şi 700 de percuţionişti care sună din clopote, toţi cautându-l şi vânăndu-l pe Moşul cel rebel şi cei patru spiriduşi negri.

4. Crăciun în Douz, Tunisia

Celebru pentru filmările seriei "Războiul Stelelor", oraşul din Orientul Mjlociu Douz este adesea numit „Poarta stelară a Saharei“. În ultimele patru zile ale lunii decembrie, triburile arăbeşti din zonă transformă această găleată uriaşă de nisip într-un spectacol beduin magnific. Festivalul Internaţional al Saharei atrage turişti din întreaga lume pentru a experimenta turnee de hockey pe nisip, bucătăria arăbească, târguri meşteşugăreşti şi spectacole tradiţionale de dans din buric. În Douz, umila cămilă este cel mai bun prieten al omului, iar cei 50.000 de vizitatori din fiecare an iau parte cu mare bucurie la vizionarea întrecerilor cu cămile prin deşert.

5. Crăciun în Provence, Franţa

Dacă te-ai gândit cumva că vremea rece şi nasurile roşii au vreo şansă să le astâmpere francezilor le joie de vivre, te-ai înşelat cum nu se putea. Străzile oraşelor mişună de decoraţii, iar vitrinele magazinelor sunt pline de celebrele santons – micile figurine de lut create de artizanii locali. Masa de Crăciun include şapte feluri uşoare de mâncare, simbolizând cele şapte dureri ale Fecioarei Maria, servite alături de 13 rulouri de pâine, urmate de 13 deserturi. Numărul 13 reprezintă Ultima Cină a lui Isus cu cei 12 apostoli.

6. Crăciun în Honolulu, Hawai

Statul cel mai însorit şi înflorit al Statelor Unite ale Americii celebrează sărbătorile de iarnă abia de la începuturile secolului 19, dar în modul său unic şi inedit. În zilele noastre, localnicii sărbătoresc într-un mare fel, şi anume printr-o petrecere de Crăciun care durează o lună întreagă, cu focuri de artificii, parade şi colinde de Crăciun.

7. Crăciun în Tallinn, Estonia

Vechiul centru al oraşului Tallinn cu ale sale acoperişuri colorate pare că a îngheţat între graniţele-i un Ev Mediu sculptat în arhitectură barocă. Zvonurile care circulă susţin că Tallinn a fost gazda primului brad de Crăciun instalat pe străzile unui oraş european. Legenda spune că în 1441, Frăţia Capetelor Negre, o asociaţie a negustorilor germani celibatari, a înălţat primul brad în piaţa primăriei, începând să cânte şi să danseze în jurul acestuia. Între sesiunile de cumpărături, opreşte-te la una din tarabe pentru nişte sauerkraut tradiţional (un soi de varză murată cu seminţe de in), ceva cârnăciori în sânge şi un pahar de vin fiert.

8. Crăciun în Livingstone, Zambia

Cu o populaţie predominant creştină, capitala Zambiei, Livingstone, este mereu veselă şi fericită în luna decembrie, cu localnici care întâmpină oaspeţii cu braţele deschise, primind colinde şi împărţind daruri. Dar cel mai fain cadou pe care poţi să ţi-l faci aici este o excursie în afara oraşului, la Parcul Naţional Mosi-oa-Tunya, protejat de UNESCO. Parcul leagă Zambia de vecinul de la sud, Zimbabwe, şi este cunoscut pentru jungla plină de animale sălbatice şi cascada Victoria, denumită de către localnici "Fumul care urlă". Cascada Victoria este una dintre cele mai impresionante, iar curcubeele în forma de semi-lună şi caleidoscopul de culori îţi vor rămâne în amintire toată viaţa.

9. Crăciun în Budapesta, Ungaria

Cauţi o ofertă ieftină şi last minute de Crăciun care să fie potrivită unui buget redus? Atunci capitala Ungariei este cea mai bună alegere pentru un Crăciun fermecător. Mai întâi că ai la dispoziţie târgul de Crăciun din Piaţa Vörösmarty. Cunoscut drept unul dintre cele mai ieftine târguri de Crăciun din Europa, cadourile tradiţionale de Crăciun sunt înlocuite aici de obiecte hand-made ungureşti nemaipomenite. Iar dacă temperaturile negative ale lui decembrie, vântul rece şi zăpada îţi intră până în măduva oaselor, atunci poţi să te încălzeşti un pic în cea mai mare baie termală din Budapesta, la Széchenyi. Şi apoi nu uita de tramvaiele de poveste. În toată luna decembrie, trei linii centrale de tramvai sunt dotate cu tramvaie care seamănă cu săniile din basmul Crăiesei Zapezii.

10. Crăciun în Sydney, Australia

Pentru aceia care nu suportă frigul iernii, nici chiar de sărbători, iată că există o destinaţie fantastică de Crăciun, la Bondi Beach. Plaja cea mai plină de viaţă şi este locul perfect unde sa te săruti sub vâsc, să te dai cu sania placa de surf pe valuri şi să îţi faci un grătar perfect pentru cina din Ajunul Crăciunului. Iar iubitorii de ritmuri şi dans pot să meargă la festivalul de Crăciun Sunburnt Christmas.

11. Crăciun în Castleton, Regatul Unit

Luminițele de Crăciun care răsar la fiecare metru de stradă anunță clar și răspicat că a început sezonul de Crăciun și fiecare magazin se dă peste cap din calea-afară pentru a a crea un decor primitor, atât pentru localnici cât și pentru turiști. Majoritatea dintre ele par mai mult decât încântate să își lase ușile deschise peste program și se întrec în evenimente, concursuri, tot soiul de ateliere de meșteșugărit și jocuri pentru cei mici.

Cele 4 peșteri cuprinse între granițele orașului Castleton pun și ele voioase umărul la crearea atmosferei de Crăciun; la Peak Cavern, de exemplu, colindele cântate la lumina lumânării sunt deja o tradiție. Ce mai avem în program? Concerte ținute de fanfare în compania cănilor de vin fiert și ale plăcintelor de carne tocată. O astfel de vacanță scuturată zdravăn de orice fel de griji este oricând preferabilă stresului de fiecare an din decembrie.

12. Crăciun în Kyoto, Japonia

Kyoto este buricul budismului japonez. Deci, imaginează-ți că și Crăciunul e mai mult sau mai puțin diferit decat ceea ce cunoști.

Cu o conexiune religioasă nu prea puternic legată de sărbătoarea Crăciunlui, localnicii sărbătoresc momentul cu o abundență de decorații sclipitoare și romantism de modă veche, cu cupluri care ies cu miile pe străzi în Ajun ca să ia masa în oraș, la restaurante, baruri sau la "hotelurile iubirii". O dată ce ai gustat un pic din tandrețurile orașului, ceremonia anuală a templului Chion, "O-minugui Shiki", de pe 25 decembrie, este un adevărat tribut spectaculos adus pământului de baștină al budismului pur.

Încheie ziua de sărbătoare cu o excursie la marginile orașului, în Arashiyama. Protejat național ca "Locul Frumuseții" în Țara Soarelui Răsare, regiunea iți oferă o adevărată aventură printre bambuși. Aici ai senzația că pătrunzi într-o altă lume. Ce alt mod mai magic de a petrece Crăciunul?!?