INEDIT! Cum și-a sărbătorit ziua de naștere luptătorul Ion Cuţelaba

foto: Ion Cuțelaba/facebook

Luptătorul moldovean de arte marţiale mixte Ion Cuţelaba, şi-a serbat ziua de naştere într-un mod mai puțin obișnuit.



Sportivul, care a împlinit 26 de ani, a organizat la Chişinău o întâlnire cu suporterii săi. Câteva zeci de tineri au beneficiat de posibilitatea de a faze poze şi a comunica cu idolul lor.



" Demult am vrut să fac aşa un eveniment pentru suporterii mei. Am vrut ca să mă cunoască mai aproape. Am zis: "Hai să facem de ziua mea!" Eu mă simt împlinit, ei să fie mai împliniţi. Aşa că sunt foarte fericit!", a spus Ion Cuţelaba, luptător MMA.



" Este un eveniment special nu doar pentru mine, ci şi pentru toţi tinerii din Moldova, care practică sportul. Este o promovare foarte bună pentru sport, pentru tinerii noştri. În ziua de azi persoanele sunt foarte computerizate, dar el promovează un mod de viaţă sănătos. "



Special pentru public, Cuţelaba a efectuat un antrenament deschis ca susţinătorii lui să poată vedea în ce mod se pregăteşte sportivul zi de zi.



Luptătorul a mărturisit că a primit cel mai frumos cadou de ziua sa de naștere chiar de la fiica sa de 5 ani, Amelia.



" Fetiţa mea mi-a scris o felicitare cu mâna ei. Aşa că am fost foarte şi foarte fericit!", a zis Ion Cuţelaba, luptător MMA.



În cadrul evenimentului Cuţelaba şi-a scos la licitaţie mănuşile cu care a susținut ultima luptă, iar toți banii câştigaţi din asta urmează să fie donaţi familiilor sărace.



În 2019 Ion a susţinut două lupte în categoria semigrea a ”Ultimate Fighting Championship”, cea mai mare promoţie de arte marţiale mixte din lume. În aprilie el a fost învins de brazilianul Glover Teixeira, iar în septembrie s-a impus în faţa americanului Khalil Rountree. Moldoveanul nostru consideră că acest an este unul de succes pentru el.



"Am avut bucurie din partea tuturor. În primul rând, asta se referă la serviciul meu. Am obţinut victoria. Bucuria cea mai mare este că oamenii mă încurajează. Asta şi este împlinirea", a menționat Ion Cuţelaba, luptător MMA.



Supranumit "Hulk", Ion Cuţelaba este originar din satul Horodca, raionul Ialoveni. Până acum luptătorul de arte marțiale mixte a susţinut 7 dueluri în circuitul UFC, obţinînd în ele 4 victorii şi suferind 3 eşecuri.

