Industria textilă din ţara noastră este la pământ din cauza pandemiei de COVID-19

Aceştia au semnat şi o petiţie către conducerea ţării, în care cer suport. Ei spun că dacă nu se vor lua măsuri urgente, atunci riscă să falimenteze.Potrivit datelor celor de la Asociaţia Patronală din Industria Uşoară, începând cu luna martie, comenzile din sectorul industriei textile s-au redus substanțial, cu până la 35-60%, în special comerțul cu bunuri destinate piețelor de desfacere din România, Italia, Spania și Franța. Multe fabrici din sectorul industriei ușoare au întârzieri de livrări, ceea ce a redus substanțial şi volumul de producție, iar productivitatea deja a fost afectată cu cel puțin 15-30%."Noi credem că ar trebuie să fie întreprinse măsuri în ceea ce priveşte taxa impozitelor, din veniturile oamenilor, din venitul întreprinderilor. Ar trebui să scutească şi de plata pentru credite, pe care le au unele companii sau chiar şi persoanele fizice. Dacă nu vor lucra, întreprindere nu vor putea să-şi onoreze obligaţiunile", a declarat Alexandra Can, preşedintele Asociaţiei Patronale din Industria Uşoară."Suntem tare mult afectaţi, atât de importuri, cât şi de exporturi, mai ales cele din Europa. Noi 80 la sută exportăm acolo. Am fost nevoiţi ca o secţie, mai mult de 140 de oameni să-i trimitem în concediu forţat. Am rugat ca în perioada asta, toate contribuţiile, atât în fondul social cât şi în medicină, să fie exclus, în cazul în care noi vom da nişte ajutoare materiale sau concediale", a zis Tamara Luchian, directorul unei companii de textile.Petiţia a fost semnată de 120 de agenţi economici, din domeniul industriei textile, din ţara noastră. Anterior, atât Preşedintele Igor Dodon, cât şi premierul Ion Chicu au spus că autorităţile vor încerca să intervină cu anumite facilităţi pentru toţi agenţii economici afectaţi de această situaţie, dar, deocamdată, nu este clar cum anume ar putea să îi ajute.