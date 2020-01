Industria cinematografică de la Hollywood a pregătit o serie de filme care vor avea succes

Industria cinematografică de la Hollywood a pregătit, pentru acest an, o serie de filme, care, potrivit experţilor în domeniu, vor avea succes. La fel ca în anii precedenți, filmele cu supereroi și remake-urile unor desene animate, devenite legendare, vor ține cap de afiș. Totuși, cea mai așteptată premieră a anului este considerată proaspăta peliculă din seria James Bond.

”No Time To Die” este cea de-a cincea și ultima peliculă din seria James Bond în care rolul Agentului 007 va fi jucat de actorul britanic Daniel Craig. Filmul, din distribuția căruia mai fac parte Rami Malek și Lea Seydoux, va apărea în cinematografe din luna aprilie.



Studioul de benzi desenate DC revine în acest an în atenția fanilor din întreaga lume cu un film mult așteptat, ”Birds of Prey”. Pelicula o are drept protagonistă pe Harley Quinn, iubita lui Jocker, inamicul numărul unu al lui Batman. Blonda superbă cu tendințe maniacale va fi jucată, la fel ca în ”Suicide Squad”, de actrița Margot Robbie. Premiera va avea loc la începutul lunii februarie.



Disney nu schimbă rețeta succesului. După ce anul trecut a rupt Box Office-ul în două cu remakeul mult îndrăgitului desen animat The Lion King, în acest an vor lansa filmul Mulan. Desenul animat cu același nume este considerat drept una dintre peliculele de cult ale studioului american, așa că este de așteptat că milioane de cinefili vor lua cu asalt sălile de cinema la lansarea filmului, care va avea loc la sfârșitul lunii martie. Alte filme mult așteptate sunt Jojo Rabbit, The Gentlemen şi Sonic