Industria britanică de cinematografie îşi va desemna astăzi laureaţii în cadrul galei premiilor BAFTA, echivalentul Oscarului american.

Evenimentul, ajuns la a 73-a ediţie, va avea loc la Royal Albert Hall din Londra. La categoria cel mai bun film, bătălia se va da între cinci pelicule. Este vorba despre "Joker", "1917", "Once Upon a Time in Hollywood", "The Irishman" şi "Parasite".



Pentru premiul oferit la categoria mai bun film britanic luptă şase filme. Printre ele sunt "For Sama", "The Two Popes" şi "Bait".



Printre cei nominalizați la categoria cel mai bun actor în rol principal se regăsesc Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix şi Jonathan Pryce, iar pentru cea mai bună actriţă, Scarlett Johansson şi Jessie Buckley.