Îndrăgostită de un spion ucrainean. O tanchistă care a luptat de partea separatiştilor din Donbas a dezertat în numele iubirii

A dezertat din dragoste. O tanchistă care a luptat de partea separatiştilor din Donbas a fost racolată de autorităţile de la Kiev. Motivul pentru care Svetlana Driuk i-a trădat pe rebelii pro-ruşi este că s-a îndrăgostit de un spion ucrainean.

"Mi se spune că am luptat şi am ucis oameni. Da, în 2014 am devenit comandantul unităţii de tancuri. Nu încerc să mă justific. Pur şi simplu aşa au fost timpurile şi eu atunci executam ordinele pe care mi le dădeau", a menţionat Svetlana Driuk, fost comandant al separatiştilor din Donbas.



Într-un interviu pentru un post ucrainean de televiziune, Svetlana Driuk a dat de înţeles că este în relaţii cu un agent secret al Kievului:



"- Am un prieten, care acum îmi este mult mai apropiat.

- Dacă nu-i secret, este colaborator al serviciilor speciale?

- Da. Eu trăiesc o viaţă normală".



Fosta tanchistă a devenit vedetă în Rusia, unde i-a fost dedicat un film de acţiune – "Micuţa milițiană". Femeia, în vârstă de 40 de ani, s-a înrolat în 2014 în batalionul "Vostok" al separatiştilor.

Serviciile speciale din Ucraina i-au pregătit dezertarea şi au obţinut în schimb informaţii valoroase. Ea a comunicat autorităţilor că Rusia furnizează armament greu şi echipament militar separatiştilor din Donbas.

Mai mult, potrivit ei, Moscova se pregăteşte să atace Ucraina cu trupe importante. Printre altele, ea a menţionat că este dispună să depună mărturii pentru "crimele de război" ale Rusiei în faţa Tribunalului Internaţional de la Haga.

De la declanşarea războiului din estul Ucrainei au murit aproximativ 13 mii de oameni.