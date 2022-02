Indonezia începe testarea propriului vaccin ''Merah Putih''

Indonezia, care se confruntă cu un val de contaminări, a început miercuri să testeze propriul vaccin anti-COVID-19 pe om, după ce a obţinut undă verde din partea Agenţiei Naţionale de Sănătate, a anunţat ministrul sănătăţii indonezian, informează AFP.Testele pentru vaccinul "Merah Putih" ('Roşu-Alb', culorile drapelului naţional) sunt efectuate de Universitatea Airlangga şi Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Autorităţile speră, în cazul în care testele se vor dovedi concludente, ca vaccinul să poată fi autorizat la mijlocul anului, a subliniat ministrul sănătăţii, Budi Gunadi Sadikin, scrie agerpres.ro Indonezia vrea să poată distribui apoi vaccinul său "Merah Putih" ţărilor care au nevoie, potrivit ministrului. "Am discutat despre aceasta cu preşedintele şi el şi-a dat acordul pentru ca acest vaccin să poată fi distribuit ţărilor care au nevoie de el", a spus Sadikin, care se afla la Suranaya, la circa 800 de kilometri est de Jakarta.Prima şi a doua fază a testelor se vor face pe 90 şi respectiv 405 adulţi.Potrivit decanului Universităţii Airlangga, Mohammad Nasih, vaccinul a fost certificat ca fiind "halal" de Consiliul indonezian al teologilor musulmani (ulema), principalul organism religios în majoritatea ţărilor musulmane.Indonezia, ţară din Asia de Sud-Est, a fost lovită de un val epidemic în iulie anul trecut, care a pus sub tensiune spitalele şi i-a pus pe locuitori în situaţia de a căuta tuburi de oxigen pentru apropiaţi ai lor constrânşi să se trateze singuri.Arhipelagul indonezian a înregistrat până acum peste 145.000 de decese cauzate de COVID-19 şi mai nou înregistrează câte 30.000 de cazuri zilnic provocate de varianta Omicron.A patra cea mai populată ţară din lume, cu peste 270 de milioane de locuitori, are de la începutul pandemiei dificultăţi în a-şi procura suficiente vaccinuri: doar 48% din populaţie au putut primi câte două doze.