Indonezia: Cel puțin 18 oameni au murit într-un incendiu izbucnit în timpul unor violențe

Cel puţin 18 persoane au murit într-un incendiu și o serie de violențe între două grupuri, într-un club de noapte din Sorong, un oraş din Indonezia.



"Am găsit 17 cadavre la Double O, toate la etajul doi. Am evacuat cadavrele la Spitalul Selebe Solu", a declarat şeful diviziei de sănătate a poliţiei Sorong, Edward Panjaitan, potrivit agerpres.



"Clubul a ars de la primul etaj. Am încercat să evacuăm cât mai multe persoane, dar după ce pompierii au stins incendiul în această dimineaţă, am găsit acolo cadavrele", a precizat şeful poliţiei din Sorong, într-un comunicat.