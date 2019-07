INDIGNAŢI DE ALIANŢA KOZAK. Oamenii spun că nu văd schimbări de la noua guvernare

foto: publika.md

La o lună de la venirea la putere a coaliţiei PSRM-ACUM, oamenii spun că nu simt nicio schimbare înspre bine. Ba mai mult, sunt revoltaţi că autorităţile au anunţat mai multe scumpiri, iar salariile bugetarilor ar putea fi achitate cu întârziere. Moldovenii sunt indignaţi şi din cauza că mai multe proiecte sociale, cum ar fi "Drumuri Bune'', "Un doctor pentru tine'' şi "O nouă viaţă" au fost stopate de actuala guvernare, iar în schimb, aceasta nu a propus nimic altceva.



"Nu am simţit nimic. Să vă spun drept nu am simţit nimic, vă spun sincer. Aş spune că nu-i nicio schimbare ''.



"Nu-i nicio schimbare. Nu-i corect ce face.''



"Până acum, nimic. Totul e pe vechi.''



"Practic, nicio schimbare. Cum am trăit, aşa şi trăim. Vreau ca Guvernul să lupte pentru Moldova, pentru oameni, dar nu pentru partid.''



Unii oameni sunt revoltaţi că autorităţile au anunţat majorarea tarifelor la curentul electric, gazele naturale, dar şi în transportul interurban.



"Da, ei vor să scumpească, dar de ce nu ridică salariile noastre? Noi primim aici în raion la noi 3-4 mii de lei. De unde putem noi să mai plătim?"



"Dacă nu o să avem cu ce întreţine familiile eu cred că nici nu are rost să rămânem aici în ţară, pentru tineret nu este niciun viitor.



"Am vrea o viaţă oleacă mai bună, am vrea nişte posturi de muncă la noi în ţară, să nu plecăm.''



Iar alţii sunt nemulţumiţi că Alianţa Kozak şi Guvernul Sandu-Dodon, în special, au respins iniţiativa democraţilor de a acorda copiilor, până la 18 ani, câte 200 de lei lunar, dar şi proiectul privind ajutorul de 600 de lei pentru pensionari şi beneficiarii de alocaţii sociale.



"Acum spun că deja nu găsesc bani, dar Filip spune că bani sunt. Trebuie de dat, 600 de lei la bătrâni, la pensionari, tot. Vor să se ocupe cu șmecheriile lor. "



"Ea a promis nouă că ne vom duce cu Europa, că vom trăi mai bine, dar eu nu văd. Văd că multe proiecte pe care le-a pornit dl Filip, nu le aprobă. Nu înţeleg de ce, pentru că noi trăim la sat şi ni s-a renovat şi şcoala, şi şosele a făcut. Ea tot timpul spunea că va face reforme mari în Moldova, dar eu nu ştiu, începutul ei nu se vede bun.''



Moldovenii sunt indignaţi şi de demiterile în lanţ din ultima perioadă.



"La ce o să ieşim noi, eu nu ştiu. Dar cine este Maia? Dar cine dracii o mai pus-o şi pe asta, Doamne mă iartă?! Ia, ce nevoie face, măi omul lui Dumnezeu, scoate oamenii de la lucru...''



În concluzie, oamenii de rând au un singur mesaj clar pentru cei de la guvernare.



"Nu poate să conducă să pună pe alţii, iată!''