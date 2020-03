INDIFERENŢĂ TOTALĂ în pofida pericolului provocat de COVID-19. Moldovenii continuă să iasă la piață și prin parcuri

În pofida multiplelor avertismente și a pericolului provocat de epidemie, unii moldoveni manifestă indiferență totală. Aceștia își continuă activitățile obișnuite, merg liniștiți prin zonele aglomerate sau se îmbulzesc la cozi în magazine. Mai grav este că printre ei sunt și părinți cu copii mici, care sunt expuși astfel contaminării.

Un bărbat a venit din Germania acum două săptămâni. În această dimineață, el a venit să-și bea cafeaua într-un parc din Capitală, fără a purta mască de protecție sau mănuși.



"La soare, totul este plăcut. Măcar azi, o zi de odihnă. Totul este bine. Am fost controlat de două ori la vamă și încă o dată aici, am controlat, tot e bine", a spus bărbatul.



Comercianții de cafea spun că numărul clienților nu a scăzut în această perioadă:



"- Cu mult mai puțin? -Nu. - Aproximativ sunt aceiași clienți?- Da."



Nici terenurile de joacă nu sunt mai puțin aglomerate. Câteva mămici au ieșit cu odraslele la plimbare, iar unele dintre ele au găsit și scuze:



"Dacă ați citit se tratează cu vitamina C. Având vitamina C, ne permitem să stăm la soare".



"Nu vă este frică să ieșiți din casă fără mască? - Nu. - Păi puneți în pericol viața copiilor. -Absolut, nu".



"Dar ce să facem? Nimeni nu este aici, de nimic nu ne atingem".



Chiar dacă Piața Centrală a fost închisă, unele piețe mai mici din sectoarele Capitalei activează în continuare. Mai mult, acestea sunt arhipline.



"Nu mă tem, am trăit de toate. Nu mi-e frică de gripă, sunt un om călit, înțelegeți? Nu-i nimic strașnic", a afirmat o femeie.



"Nu vă este frică să umblați fără mască? - Nu, nu, ori cum mască, ori fără, e tot aceea", a spus un bărbat.



"Eu n-am gripă, mi-e tot una de gripa ta. Eu mănânc usturoi și ceapă, mi-e tot una de gripa ta. Degeaba ții masca asta pe față, degeaba, asta mai tare te îmbolnăvești pe tine", a punctat un alt bărbat.