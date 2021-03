Indiferența a ținut-o în casă. O tânără cu dizabilităţi nu poate ieşi din apartament, deoarece clădirea în care locuieşte nu este dotată cu o rampă de acces

Indiferenţa îi afectează pe cei vulnerabili chiar mai mult decât pandemia de COVID-19. O tânără din Capitală, care se deplasează în scaunul cu rotile, nu a putut ieşi din casă câteva luni, deoarece clădirea în care locuieşte nu este dotată cu o rampă de acces. În urmă cu un an, autorităţile au promis că vor rezolva problema, dar acest lucru nu s-a întâmplat.



Ana Chiricioc, de 28 de ani, suferă de paralizie cerebrală infantilă. După absolvirea facultăţii, tânăra a început să confecţioneze decorațiuni din hârtie și țesături, pe care le vindea în stradă. Însă pandemia şi indiferenţa autorităţilor au ţinut-o în apartament.



"Este foarte greu, două luni am stat în casă, ceea ce mi-a afectat foarte mult sănătatea. Nici măcar nu pot să mă mişc în apartament, nu pot să fac duș sau să-mi fac un ceai. Fără ajutorul părinților sau al altor persoane, nu mă descurc deloc.", a spus locuitoarea Capitalei, Ana Chiricioc.



De un an de zile, Ana şi mama ei bat la uşile preturii Botanica pentru a obţine autorizaţia de instalare a rampei.



"Din păcate, încă nu am primit autorizație. Ni se tot spune că ba e pandemie şi mai așteptați, ba ceva nu ajunge, mai faceți o copie, a treia, a cincea, a zecea, și nu mai înțelegem nimic.", a spus locuitoarea Capitalei, Ana Chiricioc.



Totuși, Ana continuă să confecționeze decorațiuni, pe care le vinde prin intermediul rețelelor de socializare, iar din banii obţinuţi speră să poată cumpăra rampa de care are mare nevoie. Mama tinerei o susţine, mai ales că are şi ea probleme de sănătate.



"Avem nevoie de o rampă, care să fie instalată într-un anumit unghi, arhitecții ne-au explicat totul. Pentru ca ea să poată coborî singură, fără ca să depindă de mine. După al doilea atac de cord am primit gradul doi de invaliditate și nu mai pot să ridic greutăți.", a spus mama Anei, Tatiana Chiricioc.



Am încercat să discutăm cu pretorul sectorului Botanica, Diana Guba, însă ea avea telefonul deconectat. În schimb, şeful Direcţiei locativ-comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, ne-a spus că problema va fi remediată în scurt timp.



"Vom instala o rampă la blocul de pe strada Sarmisegetusa. Acolo mai locuieşte o tânără, care la fel are nevoie de ea. Dar pentru asta trebuie de perfectat actele. Marţi voi ieşi la muncă şi voi afla care este situaţia. Vom rezolva, neapărat vom rezolva.", a comunicat şeful Direcţiei locativ-comunale a Capitalei, Ion Burdiumov.



Cei care doresc să o ajute pe Ana să adune banii necesari pentru rampă, o pot contacta la numerele de telefon afişate pe ecran.

Ana 069792210

Tatiana 079009045