INDIFERENT LA SOARTA OAMENILOR: Năstase, a preferat să-şi petreacă seara la Filarmonică în loc să meargă la Otaci

Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a preferat să-şi petreacă seara la ... Filarmonică în loc să meargă la Otaci, Ocniţa, pentru a vedea ce se întâmplă acolo şi a discuta cu familiile care aveau să rămână fără adăpost. În seara zilei de 19 iunie acesta era prezent la lansarea unei cărţi dedicată poetului Mihai Eminescu exact în momentul în care, la Otaci, reprezentanţii IGSU încercau cu disperare să-i convingă pe locatari să părăsească blocul avariat.

"Felicitările Filarmonicii Naţionale pentru găzduire. De fiecare dată v-am văzut ca o gazdă foarte, foarte bună."



Se întâmpla în timp ce zeci de oameni trăiau clipe de groază. Aceştia erau evacuaţi de urgenţă din casele în care au lăsat tot ce au agonisit o viaţă. La ora 19:00, nu mai era niciun locatar în clădirea care s-a prăbuşit peste exact două ore.



"Este ceva straşnic. Am făcut operaţie şi am venit şi aici auzi că: Gata! Casă nu ai. Lucrez la şcoală, rămâi fără nimic. O viaţă ai strâns şi la urmă rămâi fără nimic."



"Dacă s-ar fi întâmplat noaptea niciun om nu ar fi supraveţuit. Ar fi fost o tragedie mare. Bine că era ziua."



"E jale mare. Am ieşit cu toţii afară datorită unui locuitor, Serghei, care locuia la etajul şapte şi opt."



Miercuri seara, o scară cu 12 apartamente dintr-o clădire din Otaci s-a făcut una cu pământul. Afectat însă a fost tot blocul cu 36 de locuinţe. În total, 46 de oameni, printre care 11 copii au rămas fără acoperiş deasupra capului. Guvernul condus de Maia Sandu s-a întrunit joi în şedinţă, dar nu pentru a găsi soluţii ca să ajute sinistraţii, ci... pentru a decapita mai multe instituţii ale statului. Deşi au trecut câteva zile în care

disperarea s-a instaurat la Otaci niciun demnitar din Guvernul Sandu nu a mers în localitate pentru a vedea care este situaţia.