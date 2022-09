INDIA, unul dintre potențialii partenerii strategici în dezvoltarea sectorului energiei solare din Republica Moldova

Majoritatea statelor lumii, inclusiv Republica Moldova, s-au angajat sa contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si importurilor de gaze naturale prin introducerea politicilor de susținere a producerii energiei din surse regenerabile.

Republica Moldova este dependentă în mare măsură de importurile de energie electrică si conform programului Strategia Energetică Națională, Republica moldova se angajeaza sa atinga 20% din energie din surse regenerabile până în 2030. În aprilie 2022, ANRE a lansat o licitație pentru 235 MW pentru proiecte de energie regenerabilă, din aceștia 70 MW energie solara fotovoltaica (din care 50 MW vor fi instalați pe clădiri și 20 MW vor fi montați la sol). Moldova implementează, de asemenea, proiecte de energie solară susținute de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Potrivit datelor Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru luna iunie 2022, în Moldova erau instalate centrale electrice fotovoltaice cu capacitatea de aproape 25 de MW, centrale eoliene cu capacitatea de 73,4 MW, biogaz – 6,3 MW și hidrocentrale cu capacitatea de 16,3 MW.

„În vremurile moderne și din dorința de a avansa, omul a deranjat echilibrul naturii și a provocat daune mari mediului înconjurător. Dacă dorim să restabilim echilibrul vieții cu natura, calea către această viață poate fi luminată doar de către Soarele nostru. Pentru a proteja viitorul omenirii, trebuie să mergem împreună cu Soarele. Soarele este singura sursă de energie, iar energia solară poate avea grijă de toată lumea." - Narendra Modi Prim-Ministrul Indiei.

Atât India cât și Republica Moldova, oferă un potențial foarte mare de energie solară. Aproximativ 5.000 de trilioane de kWh pe an sunt recepționate pe întreaga suprafață de uscat a Indiei, majoritatea zonelor primind în jur de 4-7 kWh pe mp pe zi.

Din punct de vedere al securității energetice, energia solară este cea mai sigură dintre toate sursele, deoarece este disponibilă și inepuizabilă. Teoretic, o parte din energia solară totală captată (dacă este captată eficient) poate îndeplini cerințele de energie ale întregii lumi. În ultimii ani, sectorul energiei solare din India a devenit un jucător foarte important în capacitatea de regenerare a energiei solare și conectarea la rețeaua publică.

Institutul Național de Energie Solară a evaluat potențialul solar al Indiei la aproximativ 748 GW, presupunând că 3% din suprafața deșeurilor va fi acoperită de module solare fotovoltaice. Energia solară ocupă un loc central în Planul Național de Acțiune privind schimbările climatice ale Indiei. Misiunea Solară Națională, una dintre misiunile cheie înființate cu scopul de a aborda problema creșterii ecologice durabile ți de a stabili India ca fiind liderul global în energia solară prin crearea politicilor de susținere a implementării tehnologiei solare în întreaga țară cât mai repede posibil.

India ocupă locul 3 în indicele de atractivitate al țării de energie regenerabilă în 2021 și a treia țară consumatoare de energie din lume. Guvernul Indiei și-a stabilit obiective:

de a reduce emisiile totale de carbon proiectate ale Indiei cu 1 miliard de tone până în 2030,

de a reduce intensitatea de carbon a economiei națiunii cu mai puțin de 45% până la sfârșitul deceniului,

de a atinge emisii nete de carbon zero până în 2070

de a extinde capacitatea instalată de energie regenerabilă a Indiei la 500 GW până în 2030.

Obiectivul Indiei este de a stabili 100 GW de energie solară până în martie 2023.

Guvernul Indiei acordă o atenție specială producției locale de echipamente solare în India în cadrul schemei Atmanirbhar Bharat. Un „Program național privind modulele solare fotovoltaice de înaltă eficiență” a fost aprobat în 2021 pentru a promova producția de module fotovoltaice solare de înaltă eficiență, inclusiv componente verticale, cum ar fi celule solare fotovoltaice, wafer-uri sau lingourile. India plănuiește să economisească între 15-20% din factura de energie a unei case prin promovarea energiei solare regenerabile.

În cadrul schemei PLI, a fost alocată o cheltuială suplimentară de 24.000 de crore INR (3,2 miliarde USD) pentru a crea o capacitate de producție solară de aproximativ 40 GW. Există oportunități extraordinare în India pentru investiții în industriile de echipamente solare. Până la 100% ISD sunt permise în cadrul rutei automate pentru proiectele de generare și distribuție de energie regenerabilă, sub rezerva prevederilor Legii privind energia electrică, 2003

Cele mai importante companii din sectorul energiei solare din India sunt: Waaree Energies Ltd, Tata Power Solar Systems, Vikram Solar, Adani Solar, Microtek Solar Solutions, Loom Solar Pvt . Ltd., Moser Baer Solar Ltd, EMMVEE, RenewSys Solar, Icomm Tele Ltd. Până în prezent, acestea au implementat proiecte majore atât în India cât și în diferite țări din lume.

India a eleborat un plan de proiecte viitoare pentru dezvoltarea sectorului energiei solare ce constă în:

45 de parcuri solare cu o capacitate totală de 37 GW au fost aprobate

Cel mai mare parc de energie regenerabilă din lume, cu o capacitate de 30 GW, proiect hibrid solar-eolian este în curs de instalare în Gujarat

India s-a clasat pe locul al treilea la nivel global pentru adăugările totale de energie din surse regenerabile cu 15,4 GW în 2021, după China (136 GW) și SUA (43 GW).

Proiecte de energie solară plutitoare prin desfășurarea panoului solar pe suprafața apei, care măresc performanța panoului cu 5-10%

Viitoarele proiect de energie solară plutitoare: Rezervorul Omkareshwar (600MW), Rezervorul Ramagundam (100MW), Proiectul Kayamkulam (92MW) etc.

Recent, India a ajuns pe locul cinci în lume în ceea ce privește desfășurarea energiei solare, depășind Italia. În prezent, tariful solar în India este foarte competitiv și a atins paritatea rețelei. India a fost a doua cea mai mare piață din Asia pentru noua capacitate solară fotovoltaică și a treia la nivel global (creștere de 13 GW în 2021). Capacitatea instalată de energie solară a crescut de 19,3 ori în ultimii 8 ani și se ridică la 56,6 GW, la 1 iunie 2022, în curând India va depăși chiar și Germania (59,2 GW).

Conform hărții Solargis – Potențialul mediu anual al energiei solare în Republica Moldova este estimat la un nivel destul de ridicat, și anume 1200–1400 kWh/m2.

Republica Moldova isi propune ca pana la finele anului 2023 sa creasca capacitatea de productiei a energiei regenerabile prin instalarea panourilor solare, parcuri eoliene si hidroenergie, astfel capacitatea de productie sa atinga valoarea de 410 MW.

Guvernul Rep. Moldova a aprobat 120 proiecte privind investitiile in solutii de energie regenerabila, proiecte ce au o valoare de investitie de aproximativ 100 mil. euro.

De asemenea un alt obiectiv al legislativului este simplificarea procedurilor de conectare a parcurilor solare la reteaua nationala de energie.

Companiile din India detin suficientă experiență în implementarea cu succes a proiectelor de energie solară de mii de MW. Pentru a realiza obiectivele propuse de catre Republica Moldova, companiile din India sunt deschise pentru colaborare si investitii în sectorul energiei solare. Republica Moldova ca si India poate beneficia de numeroase avantaje prin aderarea la Alianța Internațională Solară.

Ambasada Indiei în România si Republica Moldova sprijină companiile și organizațiile interesate în dezvoltarea relațiilor comerciale sau de investiții dintre India și Republica Moldova.

