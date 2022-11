India, un posibil nou lider in industria de producție de electronice și semiconductori din lume (FOTO)

“Utilizăm tehnologia digitală pentru a transforma viețile în toate sectoarele de guvernare, de la sănătate și bunăstare până la incluziune și împuternicire. India se îndreaptă către o creștere economică robustă. Avem cel mai rapid ecosistem de startup în creștere din lume. Pregătim calea pentru ca India să conducă următoarea revoluție tehnologică. Scopul nostru colectiv este de a stabili India ca unul dintre partenerii cheie în lanțurile globale de aprovizionare cu semiconductori. Dorim să lucrăm în această direcție pe baza principiului de înaltă tehnologie, de înaltă calitate și de înaltă fiabilitate.”, a declarat Narendra Modi, prim-ministrul Indiei.

Potrivit lui Modi, India de astăzi îi califică pe tineri indieni pentru nevoile secolului 21.

„Avem un talent excepțional în proiectarea de semiconductori, oferind 20% din inginerii lumii. Suntem conștienți că pentru ca un ecosistem de semiconductori să înflorească este necesar să asigurăm un suport adecvat de la Guvern”, a afirmat prim-ministrul țării.

Aproape 100 de instituții academice și organizații de cercetare și dezvoltare au fost implicate pentru a pregăti 5000 de profesioniști în cercetare, 30.000 de ingineri BTech și MTech și 50.000 la nivel de operatori.

“Acesta este un angajament foarte mare de a crește statutul nostru de națiune a talentelor. Dar marea diferențiere este că ne-am angajat să creăm și să creștem grupul nostru de talente cu 85.000 de profesioniști în semiconductori pregătiți pentru industrie în următorii 10 ani”, a declarat Ashwini Vaishnaw, ministrul Electronicii și Tehnologiei Informației.

Industria electronică din India a cunoscut o creștere în primii ani ai secolului 21, încurajată atât de politicile și stimulentele guvernamentale, cât și de investițiile internaționale. Electronica din India a parcurs mult din 2014.

În 2014 India era din ce în ce mai dependentă nu doar de importurile de petrol, ci și de importurile de Electronice. În mod sistematic, de-a lungul anilor, India a construit un sector electronic. Astăzi, ca o consecință a politicilor guvernamentale conduse de prim-ministrul Shri Narendra Modi, India are o economie de producție de 76 de miliarde de dolari cu exporturi de 16 miliarde de dolari, cu o țintă de exporturi de 21 până la 25 de miliarde de dolari în anul viitor.

Până în anul 2026, India și-a stabilit în mod clar obiectivul de producție de 300 de miliarde de dolari cu un export de 120 de miliarde de dolari. Sectorul IT din India este unul dintre cei mai mari contributori, cu o contribuție de 9% la PIB.

Primele cinci destinații pentru exporturile de produse electronice fabricate in India sunt: SUA, Emiratele Arabe Unite, China, Țările de Jos și Germania. Pentru telefoanele mobile din India, Asia de Sud, Africa și Orientul Mijlociu sunt piețe principale de import.



India importa 90% din telefoanele mobile interne în 2014, iar in acest moment 97% din toate telefoanele mobile care sunt produse în India. India a avut zero exporturi de telefoane mobile până în 2014 iar acum exportă telefoane in valoare de 6 miliarde de USD, i-Phones, telefoane Samsung și alte telefoane către consumatori din alte țări.

India își propune să exporte telefoane mobile in valoare 16-20 miliarde USD până în 2025-2026.

O creștere de șase ori a exporturilor de electronice este posibilă în viitor, deoarece guvernele statelor colaborează cu Guvernul Indiei și folosesc schemele pe care prim-ministrul Narendra Modi le-a pus la punct, precum schemele PLI, pentru a atrage investiții.

Guvernul a angajat aproape 17 miliarde USD în următorii șase ani în patru scheme PLI: Semiconductor și Design, Smartphones, IT Hardware și Componente.



Într-un recent, Document Vision 2,0, pregătit de Ministerul Electronicelor și Tehnologiei Informației (MeitY) și prezentat de India Cellular & Electronics Association (ICEA), produsele majore care se așteaptă să stimuleze creșterea producției de electronice din India sunt telefoanele.