India s-a mutat la Chişinău. Un festival indian tradiţional are loc într-un centru comercial din Capitală

India s-a mutat pentru câteva zile în Capitală. La Festivalul Indian organizat înntr-un centru comercial, vizitatorii pot să deguste bucate tradiţionale, să cumpere bijuterii şi diferite condimente.

Evenimentul a fost organizat de un cuplu format dintr-o moldoveancă şi un indian. Cei doi soţi s-au cunoscut la un concert, iar de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

"Am încercat să organizăm un festival indian pentru ca cei din Moldova să facă cunoştinţă cu această cultură şi să aibă posibilitatea să-şi cumpere anumite produse din India, care sunt deosebite", a declarat organizatoarea festivalului Maria Ţonina.

Oamenii s-au delectat cu mâncarea tradiţională indiană expusă la festival.

"Avem aici feluri de mâncare foarte populare în India. Bucatele pregătite de noi sunt foarte sănătoase și nutritive. Folosim multe mirodenii indiene, spre exemplu semințe de chimion și altele."

Un produs care nu putea lipsi este ceaiul. În India este simbolul ospitalității şi al prieteniei.

"Avem ceai roşu, pe care indienii îl beau cu lapte. Preţurile pentru 100 de grame de ceai roşu încep de la 40 de lei, iar cel negru şi verde costă 50 de lei"

Ochii participanţilor la festival au fost atraşi în special de țesăturile indiene.

"Am cumpărat țesătură din Kașmir. Am câteva jachete foarte frumoase din mătase, care sunt făcute de mână. Am mai multe obiecte vestimentare tradiționale, covoare cu pietre nestemate, scaune din lână și mătase. Prețurile variază între 200 şi 5.000 de lei."

Moldovenii care au venit la festival au rămas impresionaţi de cultura indiană.

"Noi puţin cunoaştem cultura indiană. Îmi aduc aminte dansurile indiene, portul indian şi mai deosebit decât al nostru. Încercăm să-i cunoaştem."

Iar reporterul Publika TV, Cătălina Roşca, a încercat să intre în pielea indiencelor.

"Acest punct roșu din frunte, numit bindi, simbolizează în religia hindusă, al trei ochi sau ochiul magic. Pentru societate, el arată că purtătorii sunt căsătoriți, având același rol ca și verigheta", a declarat reporterul PUBLIKA TV, Cătălina Roşca.

Festivalul Indian se va încheia în data de 29 aprilie, iar intrarea este liberă.