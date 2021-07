India construieşte 40 de ventilatoare uriaşe pentru ameliorarea calităţii aerului din New Delh

Acest proiect de două milioane de dolari constă dintr-un turn înalt de 25 de metri, care va permite filtrarea aerului pe o suprafaţă de un kilometru pătrat, în zonele moderne cu magazine şi cafenele de lux din Connaught Place.În fiecare iarnă, acest cartier relativ şic, ce cuprinde numeroase clădiri coloniale, se sufocă sub o ceaţă deasă de poluare.''Smogul este un fenomen anual asociat unor anumite cauze. Aşa că încercăm să-l controlăm'', a explicat Anwar Ali Khan, responsabilul de proiect.Potrivit inginerului, obiectivul este reducerea cu 50 de procente a cantităţii de particule fine PM 2,5 (mai mici de 2,5 micrometri), mai multe turnuri putând fi construite în alte zone ale oraşului dacă acest experiment are succes.Capitala a devenit o ''cameră de gazare'' din cauza poluării intense, a declarat ministrul-şef din Delhi, Arvind Kejriwal.Numeroşi specialişti susţin, însă, că această iniţiativă nu va aduce nicio schimbare şi nu va face decât să ofere impresia că autorităţile iau măsuri.''Construirea unor turnuri împotriva smogului nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată o soluţie'', a afirmat Sunil Dahiya de la Centrul de Cercetare pentru Energie şi Aer Curat. ''Dacă se doreşte cu adevărat să se controleze poluarea, aceasta trebuie atacată la sursă'', a adăugat el.Sunil Dahiya a menţionat că turnul va fi conectat la reţeaua generală, care este alimentată în proporţie de 70 de procente de centralele electrice pe bază de cărbune. ''Nu va face decât să contribuie la poluare în altă parte a ţării'', a spus el.China, cel mai mare poluator din lume, a construit în 2018 un turn pentru eliminarea poluării, cu de înălţimea de 60 de metri, în centrul oraşului Xian. Experienţa nu a fost repetată în alte zone ale ţării.În fiecare an, la începutul sezonului de iarnă, aerul din New Delhi se transformă într-un amestec toxic de fum provenit de la arderea miriştilor din împrejurimi, gaze de eşapament şi emisii industriale, rămase captive deasupra oraşului din cauza factorilor climatici care contribuie la menţinerea poluanţilor în atmosferă.Tentativele autorităţilor de a reduce la jumătate numărul vehiculelor aflate în circulaţie nu au produs efectele dorite, notează AFP.''Obiectivul nu este să curăţăm tot aerul din Delhi, ci să creăm zone speciale în care oamenii să poată respira'', a declarat Anwar Ali Khan.