India a localizat sonda lunară Chandrayaan-2, dar nu a stabilit contactul

Indian Space Research Organisation (ISRO) a anunţat duminică, că a localizat sonda spaţială Chandrayaan-2, cu care a pierdut contactul sâmbătă dimineaţă când se afla în curs de aselenizare în apropierea polului sud al Lunii, fără să ştie încă în ce stare se află, relatează EFE.



"Am descoperit localizarea modului de aterizare Vikram pe suprafaţa lunară şi am reuşit să captăm o imagine termică a modului în timpul aselenizării", a anunţat responsabilul ISRO, Kailasavadivoo Sivan.



El a precizat că oamenii de ştiinţă nu au reuşit să stabilească contactul cu modulul de aselenizare.



Vikram, modulul de aselenizare al misiunii Chandrayaan-2 urma să efectueze o aselenizare uşoară, controlată, în apropierea polului sud al Lunii, unde oamenii de ştiinţă susţin că ar putea exista apă îngheţată. ISRO a pierdut contactul în timp ce modulul desfăşura manevrele de aselenizare.



ISRO a pierdut contactul, sâmbătă dimineaţă, în timpul complicatei manevre de aselenizare a modulului pe suprafaţa încă neexplorată a polului sud al Lunii.



Modulul a primit numele Vikram în onoarea lui Vikram Sarabhai, considerat părintele programului spaţial indian.



Această misiune spaţială fără echipaj uman, lansată pe 22 iulie, are ca obiectiv principal tocmai plasarea unui modul de asolizare şi a unui robot mobil în proximitatea polului sudic al Lunii, la o distanţă de 384.000 de kilometri faţă de Terra.



India are ambiţia de a deveni a patra ţară din lume care reuşeşte să plaseze un vehicul spaţial pe suprafaţa Lunii, după Rusia, Statele Unite şi China. O sondă israeliană a ratat tentativa sa de aselenizare în aprilie şi s-a prăbuşit pe suprafaţa Lunii.



Este vorba de a doua misiune de explorare lunară a Indiei după ce o versiune anterioară, Chandrayaan-1, a fost plasată pe orbita lunară în noiembrie 2008, scrie AGERPRES.RO.