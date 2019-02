India a atacat Pakistanul. Tensiunile între cele două țări escaladează

Pakistanul a transmis marţi că a respins o scurtă incursiune a forţelor aeriene ale Indiei deasupra aşa-numitei 'Linii de control', care serveşte de facto drept graniţă între cele două ţări în Kashmir, în timp ce India a anunţat că a efectuat o 'lovitură preventivă' împotriva principalei tabere de antrenament de pe teritoriul pakistanez a grupării islamiste responsabile de un atentat sinucigaş soldat cu aproape 40 de paramilitari indieni în Kashmirul indian, potrivit France Presse.



'Armata aerului indiană a încălcat Linia de control. Forţele aeriene pakistaneze au fost imediat mobilizate. Avioanele indiene s-au retras', a indicat purtătorul de cuvânt al armatei aerului pakistaneză, generalul Asif Ghafoor, într-o postare pe Twitter. 'Avioanele indiene au pătruns în sectorul Muzaffarabad', capitala Kashmirului pakistanez, a adăugat el într-un al doilea tweet.

La scurt timp, New Delhi a venit cu explicaţii.

Indian aircrafts intruded from Muzafarabad sector. Facing timely and effective response from Pakistan Air Force released payload in haste while escaping which fell near Balakot. No casualties or damage.