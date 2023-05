INDIA – TĂRÂMUL CEAIULUI

India se află în topul țărilor consumatoare de ceai din lume și este al doilea producător, după China, cu mai mult de 13.000 de grădini de ceai, dar şi aproximativ 2 milioane de indieni care lucrează în această industrie.

India este recunoscută la nivel mondial pentru producţia impresionantă de ceai negru, iar culturile sale de ceai sunt responsabile pentru 30% din producţia mondială de ceai negru, şi pentru 65% din producția de ceai CTC. Ceaiurile CTC sunt produse în mod automatizat după metoda ”crush, tear, curl” și au ca particularitate forma granulată a frunzelor și posibilitatea de infuzare intensă și rapidă.

Meritul pentru crearea vastului imperiu de ceai al Indiei revine britanicilor, care au descoperit ceaiul în India și l-au cultivat și consumat în cantități enorme în perioada 1820 – 1947, an ce a marcat independența Indiei de Marea Britanie.

Ceaiul Negru Assam

Înregistrările istorice indică faptul că ceaiul a fost consumat în India încă din 750 î.Hr., deoarece localnicii se bucurau de plantele native de ceai din junglele Assam. Cu toate acestea, ceaiul a fost folosit inițial mai mult ca ingredient de gătit decât ca băutură. Vizitând India în 1538, exploratorul olandez Jogn Hughen von Linschoten a remarcat că, pe lângă fierberea frunzelor pentru a face o băutură, bucătarii indieni pregăteau frunzele de ceai cu usturoi și ulei fiind un renumit fel de mâncare din legume.

În jurul anului 1774, Warren Hastings a trimis o selecție de semințe din China lui George Bogle, emisarul britanic de atunci în Bhutan, pentru plantare. Dar nu pare să fi rezultat nimic din acest experiment. În 1780. Robert Kyd a experimentat cultivarea ceaiului în India cu semințe dintr-un lot despre care se spune că a sosit din China. Câteva decenii mai târziu. Robert Bruce a descoperit plante de ceai care cresc sălbatic în Valea Brahmaputra Superioară. Camellia assamica este o versiune cu frunze mari a Camellia sinensis care a fost cultivată inițial în Assam. În mai 1823. primul ceai indian din Assam a fost trimis în Anglia spre vânzare publică.

Primele douăsprezece lăzi cu ceai fabricat din frunze indigene de Assam au fost expediate la Londra în 1838 și au fost vândute la licitațiile din Londra. Acest lucru a deschis calea pentru formarea „Asociației de ceai Bengal” din Calcutta și a unei prime companii pe acțiuni, „Compania Assam” din Londra. Asistând la succesul său, s-au înființat și alte companii pentru a se ocupa de cultivarea ceaiului. Unele dintre celelalte companii de pionier includ George Williamson și Jorehaut Tea Company.

Ceaiul Negru Darjeeling

La poalele munţilor Himalaya, în nordul Indiei se regăsesc grădinile Darjeeling ce oferă privelişti spectaculoase. Într-o zi senină, din grădinile de ceai din Darjeeling se pot admira în depărtarea crestele munților Everest.

Satul Darjeeling, este situat la 2.000 de metri deasupra nivelului mării și oferă o priveliște superbă catre Munții Himalaya. Ceața care se întinde deasupra regiunii protejează plantele de prea multă lumină solară, care poate fi dăunătoare pentru frunzele tinere de ceai. Astăzi, aceasta este cea mai apreciată regiune de producție de ceai din India, și doar ceaiul cultivat aici poate fi etichetat ca Darjeeling Tea, fiind un produs D.O.P. (denumire de origine protejată). Acesta mai este denumit „Șampania ceaiurilor negre”. Ceaiul Darjeeling este unul dintre produsele râvnite din India, și este primul IG înregistrat. Este produs în zona deluroasă a districtului Darjeeling, răspândit în 87 de grădini de ceai. Grădinile de ceai au mai mult de 70% din tufișuri în vârstă de peste 50 de ani și astfel influențează productivitatea. În prezent, producția de ceai Darjeeling este în intervalul 6-7 M.Kgs.

The Tea Board of India – Agenția guvernamentală care sprijină și reglementează industria de ceai din India

Agenția guvernamentală The Tea Board of India a fost înființată în anul 1953 pentru a promova și reglementa cultivarea, procesarea și exporturile cu ceai indian, și a dezvoltat strategii pe termen lung pentru a păstra reputația celor trei specialități importante de ceai indian: Darjeeling, Assam și Nilgiri, care sunt adevărate branduri de țară.

Pentru a proteja cele trei sortimente, The Tea Board of India a introdus trei logo-uri distincte pe pachetele de ceai. Prezența acestor logo-uri este o garanție a calității și a faptului că plicurile conțin 100% ceai din Darjeeling, Assam sau Nilgiri, certificate The Tea Board of India.

Industria ceaiului din India este de asemenea reprezentată de Asociația Indiană de Ceai, înființată în 1881, și Asociația Plantatorilor Uniți din India de Sud (UPASI), înființată în 1895.

Ceaiurile Assam Orthodox și Darjeeling au primit exclusivitatea Indicațiilor Geografice (IG). O ștampilă IG identifică un anumit produs ca provenind de pe teritoriul unui membru al OMC, al unei regiuni sau al unei localități din acel teritoriu, în cazul în care o anumită calitate, reputație sau altă caracteristică a bunului este în esență atribuită originii sale geografice.

Assam este situat nord-estul Indiei și este locul unde a fost descoperit pentru prima dată faimosul soi de ceai Camellia Sinensis Assamica. Clima din Assam este tropical-umedă, iar plantațiile sunt alimentate de râul Brahmaputra, ceea ce îl face ideal pentru producția de ceai de mare volum. Assam produce mai mult ceai decât orice altă regiune, iar ceaiurile sale negre sunt folosite intens în amestecurile clasice englezești și chai indian. Pe lângă ceaiul principal (zdrobit, rupt și ondulat - (CTC) din Assam), acesta este folsoit și pentru pliculețele de ceai.

Dealurile Nilgiri, situate în sud-estul Indiei fac parte din lanțul Ghat de Vest cunoscut sub numele de „Munții Albaștri”. Aceasta este cea de-a treia zonă de producție de ceai din India, iar plantațiile de aici sunt cultivate cu ceai dulce și picant pentru piața locală. Clima permite recoltarea pe tot parcursul anului, dar cu un sezon principal de smulgere între decembrie și martie. Dealurile Nilgiri este a doua regiune producătoare de ceai din India, după Assam, cu o producție de 61.729 tone de ceai anual.

La 6.000 de metri deasupra districtului Idukki, stația de deal din Munnar găzduiește văi, munți, păduri și sanctuare ale vieții sălbatice. De asemenea, găzduiește ceaiuri uimitoare care produc ceaiuri galbene aurii cu o notă de fructe și un parfum dulce de biscuiți. Munnar este una dintre cele mai populare stații de deal, situate în statul Kerala din sudul Indiei.

Cultura indiană a consumului de ceai a început să se schimbe la începutul anilor 1900. Începând cu anul 1920 au început să se deschidă ceainăriile în marile centre ale orașelor. În orașul estic Kolkata, restaurante modeste numite „cabine de ceai” au apărut în cartierele din apropierea universităților, oferind ceai și gustări ieftine. În Mumbai și Delhi, Parsis (imigranți zoroastrieni din Iran) au construit cafenele în care își serveau propriul stil de ceai, precum și mâncare cu influență persană. Cafenelele Parsi serveau o băutură de ceai deosebit de cremoasă, preparată cu lapte, numită „Irani chai”.

Odată cu declarația de independență a Indiei în 1947, comercianții de ceai au lansat o declarație în care proclamă ceaiul ca forță unificatoare pentru poporul indian, precum și un viitor ambasador cultural și economic în lume. După independență, plantațiile de ceai deținute de străini au fost vândute treptat proprietarilor indieni.

India a facut mai mulți pași pentru a crește producția, a crea un brand de nișă pentru ceaiul indian și pentru a asigura bunăstarea familiilor asociate cu industria ceaiului. India este al doilea cel mai mare producător de ceai și cel mai mare producător de ceai negru, cu o producție de aproximativ 1350 M. Kg și autosuficient pentru a îndeplini cerințele interne și obligațiile de export.

India este, de asemenea, cel mai mare consumator de ceai negru și consumă aproximativ 18% din totalul consumului mondial de ceai.

Exporturile indiene de ceai au concurat puternic pe piețele internaționale și au reușit să-și creeze o nișă. În perioada 2022-2023, se așteaptă ca exporturile de ceai din India să atingă mai mult de 95% din țintele stabilite de 883 milioane USD, în ciuda diferitelor provocări geo-politice, geo-economice și logistice.

Pentru a susține industria ceaiului, India organizaează diverse acțiuni precum :

- Intâlniri de tipul ”cumpărător-vânzător” organizate la diferite intervale cu ajutorul misiunilor indiene în străinătate,

- Rapoarte de informații despre piață și explorarea posibilităților de creștere în continuare a exporturilor de ceai.

- Campanii media utilizate pe scară largă pentru promovarea brandingul ceaiului indian, beneficiile sale pentru sănătate pentru consum, etc.

- Promovarea siglelor de specialitate pentru ceai, acestea fiind afișate vizibil la toate forumurile și evenimentele importante la care participă TBI (The Tea Board of India).

Ambasada Indiei în România sprijină industria ceaiului și oferă asistență companiilor și organizațiilor interesate în dezvoltarea relațiilor comerciale și a importului de ceai din India.