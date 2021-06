Îndemn inedit pentru chişinăuieni. Ceban: "Provoc pe fiecare care are dorinţa şi curajul de a o face sub orice formă" (VIDEO)

Şi-a etalat abilităţile la pian. Este vorba despre primarul Ion Ceban, care a provocat astfel locuitorii Capitalei să "iasă în spaţiile publice şi să încânte trecătorii".

Într-un filmuleţ postat pe pagina de Facebook a edilului, Ion Ceban este surprins interpretând o melodie la pian. În acest mod, primarul Capitalei şi-a propus să întoarcă Chişinăului numele de cel mai cultural oraş.

"Nu am stat la pian de un an și jumătate.

Doresc să propun o provocare pentru Chișinău!

Vreau să ieșim în spațiile publice și să încântăm trecătorii.

Provoc pe fiecare care are dorința și curajul de a o face sub orice formă.

Chișinăul își întoarce numele de cel mai cultural oraș!", a scris Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.