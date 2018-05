Incubatoarele de afaceri din ţară continuă să atragă tot mai mulţi businessmani. Tinerii afacerişti, vizitați de Andrian Candu

Incubatoarele de afaceri din ţară continuă să atragă tot mai multi businessmani, în special tineri începători. De exemplu, de la începutul anului, cifra de afaceri a Incubatorului din Sângerei a ajuns până la zece milioane de lei, cu un milion mai mult decât anul trecut.

Aliona Ivanenco și-a deschis acum trei un cabinet logopedic. A închiriat un birou, iar pentru chirie plăteşte o sumă de 15 lei pentru un metru pătrat. Acest lucru i-a permis să-şi dezvolte afacerea.



"Lucrez cu copiii, în mare parte cu copiii cu tulburări comportamentale, cu autism, copii cu sindromul Down. Zilnic eu fac 10 - 12 ședințe în dependență de caz", a menţionat Aliona Ivanenco, logoped.



Tot cu trei ani în urmă, Lidia Bîrsanu și-a deschis un mic atelier de croitorie. În timp, a câştigat mai multe granturi şi a reuşit să procure utilaje moderne: "La moment confecționăm costume naționale, haine de seară, haine pentru dansatori. Vrem să cumpărăm câteva mașini liniare pentru cinci lucrători, niște mașini de cusut butoniere, surfilatoare."



Tineri afacerişti au fost vizitați de președintele Parlamentului, Andrian Candu.



Iar Svetlana Garbuz, care are o brutărie, a încheiat contracte cu șapte instituții de învățământ din raion cărora le livrează copturi. Femeia nu vrea să se oprească aici.



Administrația Incubatorului de Afaceri spune că are 43 de rezidenți și sunt deschise 300 de locuri de muncă. Cererile nu contenesc să vină.



"Spațiul nu ne permite să incubăm toate persoanele care le avem. Am depus un proiect pentru reabilitare. La noi este o treime de clădire reabilitată cu suportul Uniunii Europene și avem două treimi nereparate", a menţionat Ludmila prociuc, administratorul Incubatorului de Afaceri Sângerei.



"Mă bucură faptul că oamenii sunt ambiționați, că oamenii au succese, că rămân acasă, în primul rând, să facă o afacere. Sunt ambiții, sunt vise pe care ei le realizează și cu siguranță statul trebuie să încurajeze în continuare ca aceste incubatoare să fie dezvoltate", a declarat președintele Parlamentului, Andrian Candu.



În țară activează 11 incubatoare, care la sfârșitul anului trecut au avut o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de lei.