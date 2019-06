Incredibila invenţie a unui student la Cluj: Un dispozitiv pentru măsurători biometrice cu TRIPLĂ protecţie

Un dispozitiv de control al accesului pe bază de măsurători biometrice, care verifică amprenta, retina şi pulsul utilizatorului a fost creat de un student al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca. Dispozitivul poate fi folosit la sedii de firme, depozite sau bănci, oferind o triplă protecţie.

Roland Sinka a absolvit anul trecut Facultatea de Automatizări şi Calculatoare a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), iar lucrarea de licenţă şi-a intitulat-o „Controlul accesului într-un spaţiu pe bază de măsurători biometrice”.

Noul dispozitiv poate fi atât fix, cât şi mobil şi oferă utilizatorului o triplă protecţie, prin verificarea amprentei, retinei şi pulsului, fiind conectat prin internet la uşa de acces.

„Iniţial mi-a venit ideea după ce mi-a fost virusat calculatorul, intenţionat, şi am pierdut foarte multe date şi am auzit şi despre problemele de securitate reclamate de firme, care au fost nevoite să îşi oprească activitatea, şi atunci m-am gândit că este nevoie de ceva în acest domeniu. În opinia mea, securitatea biometrică este cea mai bună, astfel că am creat un dispozitiv care verifică amprenta, retina şi pulsul utilizatorului. Dacă cei trei senzori sunt folosiţi împreună oferă o triplă protecţie de acces şi o mai mare securitate. Pulsul se verifică la început, ca să dovedim că nu suntem roboţi, apoi se cere amprenta, introdusă în prealabil în sistem, iar în timp ce se verifică degetul, se scanează retina. Dacă toate cele trei sunt în regulă, se permite accesul într-un spaţiu care poate fi un depozit, un sediu de firmă sau o bancă. Este folositor în special pentru firmele de IT pentru că protejează datele cibernetice”, a spus Sinka.

Potrivit acestuia, dispozitivul nu a fost foarte dificil de realizat, deoarece senzorii vin de la producători cu o bibliotecă de funcţii care trebuie studiate.

„Dispozitivul are dimensiunea unei palme, funcţionează pe baterii, dar se poate reduce la dimensiunea unei cutii de chibrituri, prin folosirea unor piese mai mici”, a explicat absolventul de UTCN.

De asemenea, noul dispozitiv are şi o componentă de stocare a tuturor parolelor de conturi de internet pe care le are un utilizator, astfel că acesta nu trebuie să le ştie pe de rost sau nu mai trebuie să le noteze undeva, să fie folosite de alte persoane sau să se piardă.

„Când utilizatorul deschide un cont de internet şi i se cere să se autentifice, dispozitivul recunoaşte adresa şi va căuta în memoria parola şi contul şi le va completa singur. Parola poate fi de orice lungime, pentru a fi cât mai sigură”, a mai explicat Roland Sinka.

Acesta susţine că valorificarea şi dezvoltarea dispozitivului pentru piaţă reprezintă o opţiune de viitor.