Incredibil! Un copil de 13 ani a pariat 80.000 de lire sterline de pe cardurile tatălui său pe jocurile de noroc

Un copil de 13 ani a pariat 80.000 de lire sterline de pe cardurile tatălui său, după ce a văzut anunțuri pentru casele de pariuri online, în timp ce viziona un meci de fotbal pe Wembley. Copilul, care este din Lancashire, Marea Britanie, a devenit astfel dependent de jocurile de noroc sportive și și-a finanțat acest viciu cu banii bărbatului, scrie libertatea.ro.

El a creat un cont de pariuri, utilizând identitatea tatălui său, director de companie și a devenit dependent de jocurile de noroc sportive, plasând sute de pariuri pe săptămână pe meciuri de fotbal și cai, pariind câte 3.000 de lire sterline de fiecare dată. În total, s-au acumulat cheltuieli de 80.000 de lire sterline (peste 91.000 de euro), dar nu se spune nimic de vreun câștig.

“Nu aveam idee că jocurile de noroc ar putea fi o dependență precum fumatul, alcoolul sau drogurile. Mi s-a părut distractiv si am crezut ca si eu voi face bani. Era prea ușor. Trebuia să pun numele tatălui, adresa, data nașterii și detaliile cardului și apoi am bifat o rubrică în care am confirmat că am 18 ani. A durat doar câteva secunde pentru a te înregistra și a începe jocurile”, a precizat adolescentul, pentru Mirror.co.uk.