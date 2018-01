INCREDIBIL! Remediul natural împotriva osteoporozei, anemiei, stresului și părului gras

Graţie componentelor, drojdia brutarului sau drojdia de bere este o sursa extrordinara de nutrienti. Drojdia este cu siguranta asociatul oricarei gospodine careia ii place sa prepare diferite tipuri de coca.

Totusi, stiati ca pe langa scopurile culinare, drojdia este aliatul perfect pentru pastrarea sanatatii si frumusetii pielii, sanatatii unghiilor si parului si mentinerea unui organism sanatos in tot intregul sau?



Drojdia este un grup de ciuperci ce apar in mod natural in aer pe suprafata unor anumite tipuri de fructe. Aceasta contine 16 aminoacizi, 14 minerale (calciu, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, cupru etc.) si 17 vitamine (B1, B2, B6, B12 etc). Drojdia de bere este folosita oentru prepararea painii si a bauturilor alcoolice. In trecut, drojdia era cunoscuta sub numele de „namol de bere” si era considerata drept un „medicament divin”.



Probleme cu parul



Ne cade parul aproape in fiecare zi, insa, din cauza stresului, oboselii si schimbarilor sezoniere aceasta cadere se inteteste. Ceea ce ne trebuie in acest caz este vitamina B8, norocul nostru ca o putem gasi in drojdie. In plus, drojdia va oferi parului stralucire si vitalitate.



Asadar, preparati-va o masca pentru par din drojdie. Puneti continutul din jumatate de pachet de drojdie intr-un bol mic, adaugati apa fierbinte cat sa formeze o pasta. Lasati 30 de minute. Aplicati apoi pe par, aveti grija sa aplicati pana la radacini. Lasati sa actioneze 30 de minute si apoi clatiti bine cu apa calda.



Dupa tratamentul cu drojdie, parul creste mai repede, devine ma puternic si mai rezistent, nu se mai rupe si va incepe sa cada din ce in ce mai putin.



Poate trata stresul, osteoporoza si anemia



Datorita continutului bogat de minerale si oligoelemente care sunt esentiale pentru fuctionarea tuturor proceselor din organism, drojdia este un excelent ingredient in alimentatia noastra.



Aceasta este bogata in complexul de vitamina B, in minerale, cum ar fi magneziul care lupta impotriva stresului, calciul care lupta impotriva osteoporozei, fierul care lupta impotriva anemiei si asa mai departe. In plus, drojdia de bere contine si multe zaharuri complexe, de aceea este recomandata chiar si in dieta diabeticilor.