INCREDIBIL! O femeie din California a primit după 50 de ani pensia alimentară pentru fiica sa

La aproape 50 de ani după ce o hotărâre judecătorească l-a condamnat pe fostul ei soţ să participe financiar la educaţia fiicei sale, acum în vârstă de 52 de ani, o femeie din California va primi în cele din urmă pensia alimentară mult aşteptată: 150.000 de dolari cu dobândă, potrivit presei americane, relatează vineri AFP.Toni Anderson, în prezent în vârstă de 74 de ani, s-a căsătorit cu Don Lenhert în 1966, însă cuplul s-a despărţit doi ani mai târziu, după ce s-a născut fetiţa lor."Însă primul cec a fost fără acoperire, şi apoi el a plecat în Canada cu iubita lui şi a avut alţi doi copii. El a dispărut fără urmă", a declarat Anderson pentru CNN.Designer de interior în Los Angeles, Toni Anderson a reuşit să-şi crească singură fiica şi să-i plătească universitatea. Însă, septuagenara afirmă că acum se descurcă greu cu banii din pensie şi este nevoită să închirieze o parte din casa pe care o are în Carlsbad, sudul Californiei, continuând să lucreze cu jumătate de normă."El mi-a datorat doar 160 de dolari pe lună, însă asta a fost acum 50 de ani. Astăzi este mult mai mult", a spus Anderson pentru televiziunea locală KGTV. Cu o dobândă de 10% pe an, suma depăşeşte 170.000 de dolari, însă a fost redusă la 150.000 de dolari în urma unei tranzacţii încheiate între părţi, scrie agerpres.ro. "Cred că este un pic panicat", a spus Anderson, întrebată despre reacţia fostului ei soţ. "Şi sunt foarte mulţumită pentru că am fost panicată în toţi aceşti ani. Acum e rândul lui", a mai spus femeia.