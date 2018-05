Incredibil! O bătrână din Capitală şi-a transformat apartamentul într-o groapă de gunoi

O bătrână de 80 de ani din Capitală şi-a transformat apartamentul într-o groapă de gunoi. Vecinii ei se plâng că, în doar câţiva ani, femeia şi-ar fi umplut locuinţa cu deşeuri adunate de pe străzile din oraş, iar, din acest motiv, acum au de suferit toţi locatarii blocului.

Xenia Poperecinaia are 80 de ani şi locuieşte de aproape o viaţă în acest apartament cu două camere din sectorul Botanica al Capitalei. Femeia recunoaşte că încă din tinereţe îi plăcea să colecţioneze diferite obiecte, pasiune la care nu poate renunţa.

De ani buni, bătrâna strânge în locuinţa sa sticle, hârtii, haine vechi şi alte lucruri pe care alţii le aruncă la tomberon.

"Am aici cutii mari, care îmi vor fi de folos când mă voi muta de aici. Asta am luat de la gunoi. Aceste saltele le voi duce în sat, unde am un pat pliant", a spus locuitoarea Capitalei, Xenia Poperecinaia.

Deşi femeia susţine că toate lucrurile pe care le aduce în casă îi sunt de folos, vecinii sunt în pragul disperării şi spun că nu mai pot tolera mizeria şi mirosul neplăcut de pe scară.

Femeia are, însă, o altă părere.

Într-o situaţie similară se află şi locatarii acestui bloc de pe strada Hristo Botev. De aproape trei ani, ei încearcă să o convingă pe o vecină să nu mai strângă deşeuri în apartamentul său.

