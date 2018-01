INCREDIBIL! Cum arată Jason Momoa şi cum s-a antrenat pentru rolul lui Khal Drogo din Game of Thrones și al lui Aquaman (FOTO)

Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru rolul lui Khal Drogo din "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", și-a bucurat fanii cu câteva imagini din timpul antrenamentelor pe care le execută în sala de forță.

Actorul Jason Momoa, cunoscut mai ales pentru interpretarea rolurilor Ronon Dex din serialul ”Stargate: Atlantis” şi Khal Drogo din "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", acordă o atenție deosebită antrenamentelor sale fizice pe care trebuie să le execute pentru a rămâne în formă maximă. "Acest rol necesită multe exerciții fizice, în special cu armele pe care le folosesc în rolul pe care îl joc", a spus recent actorul Jason Momoa, care și-a unit destinul cu actriţa Lisa Bonet, cunoscută din "The Cosby Show", cu care are o relaţie de 13 ani.

Starul născut în Hawaii a putut fi văzut în 2017 în rolul lui Aquaman, în "Liga Dreptăţii/ Justice League", iar în curând personajul său va avea rolul principal în propriul film din universul cinematografic DC Comics. "Aquaman", cu un buget de producție estimat la 160 de milioane de dolari, va fi lansat la finalul acestui an, în luna decembrie. În acest moment este în post-producție, după ce filmările au fost încheiate la finalul anului trecut, scrie Digi24.ro.

Jason Momoa este și actorul care l-a portretizat cel mai recent pe Conan Barbarul, în filmul omonim din 2011. Personajul a fost jucat prima dată de Arnold Schwarzenegger, în 1982.

"Eu nu trebuie să am grăsime. Nu pot bea atâta bere pe cât aș vrea să beau. Erau bune rolurile în care aveam voie să mănânc câtă pizza voiam și să beau câtă bere voiam", a mai spus actorul. Pe contul său pe de rețelele de socializare, Jason Momoa a postat mai multe videoclipuri în care a arătat ce trebuie să facă pentru a rămâne în formă.

Jason Momoa s-a căsătorit în mare secret, la finalul anului trecut, cu partenera lui de viaţă, actriţa Lisa Bonet, cunoscută din ”The Cosby Show”, cu care are o relaţie de 13 ani. Fericitul eveniment a avut loc în la locuinţa lor din Topanga, California. Jason Momoa, în vârstă de 38 de ani, şi Lisa Bonet, în vârstă de 49 de ani, s-au cunoscut în anul 2005 şi au împreună doi copii – Lola, în vârstă de 10 ani, şi Nakoa-Wolf, în vârstă de 8 ani. Momoa s-a îndrăgostit de Lisa Bonet după ce a văzut-o în producţia ”The Cosby Show”.