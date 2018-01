INCREDIBIL! Cum arată Capitala după Revelion 2018

PMAN de sarbatori // foto: publika.md

Străzi şi parcuri pustii. Aşa a arătat Capitală în dimineaţa primei zile a anului 2018. În timp ce unii au decis să rămână acasă, puţini au fost cei care au ieşit la plimbare, profitând de timpul de cald şi însorit.



În prima zi din acest an, Chişinăul era practic de nerecunoscut. Locuitorii oraşului au rămas uimiţi.



"Am venit în Piaţa Marii Adunări Naţionale să vedem ce se întâmplă aici după sărbătoare, ne plimbăm, respirăm aer curat."



"Ne plimbăm afară, facem ceea ce am făcut ieri."



"Tocmai am ieşit afară, ne plimbăm, este linişte. Oamenii sunt binedispuşi."



Capitala liniştită este pe şi pe placul oaspeţilor de peste hotare.



"Totul îmi place, am luat luat un aparat pentru a fotografia clădiri noi."



"Comparativ cu anii din urmă, este mult mai frumos, mi-a plăcut şi oraşul de vacanţă."



Iar şoferii s-au bucurat de străzile libere.



"Pe mai multe străzi din Capitală, unde de obicei, se formează ambuteiaje, astăzi, sunt doar câteva automobile. Astfel, transportul circulă fără dificultate."



"-Foarte liber. -De unde veniţi aici, în Сentru? -De Ciocana? -În cât timp aţi ajuns? -10 minute."



"Foarte bine. -Venim de la Gara de Nord -În cât timp aţi ajuns aici? -Cinci minite -Dar de obicei în cât timp ajungeţi? -Jumătate de oră, oră."



Mâine, de 2 ianuarie, bugetarii şi angajaţii mai multor companii private revin la muncă.