Incredibil! Ce se întâmplă dacă nu îi satisfaci gravidei poftele culinare

Poftele si greturile sunt cele mai frecvente simptome ale sarcinii, motiv pentru care ridica numeroase semne de intrebare.

Din pacate, este cam dificil sa dai un raspuns exact la intrebarea: Cand apar poftele in sarcina - cu atat mai mult cu cat, oficial, medicii nu pot oferi o cauza exact a acestora, scrie antena3.ro

"Nimeni nu stie exact de ce apar poftele in timpul sarcinii, desi teoria general acceptata in comunitatea medicala este ca organismul transmite semnale ce indica lipsa anumitor nutrienti esentiali", explica medicul Andrei Rebarber, director asociat in cadrul diviziei maternal-fetale din cadrul Centrului Medical al Universitatii New York, SUA.