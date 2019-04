Încondeierea ouălor de Paşte, la o fabrică de ciocolată din Chişinău. Mai mulţi copii au participat la activitate şi au fost premiaţi

Încondeierea ouălor de Paşte, o tradiţie păstrată cu sfinţenie la noi, a fost adaptată de o fabrică de ciocolată. Conducerea companiei din Chişinău a organizat gratuit pentru cei mici o activitate de încondeiere a ouălor... de ciocolată.

Cele mai frumoase lucrări au fost premiate şi fiecare și-a putut lua opera acasă.



Albe sau negre, mai mici sau mai mari, micuţii au avut la dispoziţie o mulţime de ouă pentru decorat.

Chiar dacă au avut de lucru, copiii nu s-au putut abține şi au gustat şi din materia primă:

"Îmi place ciocolata și o să fac cel mai frumos ou din lume".



"Mie îmi place mult aici. Eu am venit să decorez ouă, nu doar pentru surprize, dar și pentru a bucura părinții. Iar acestea o să le pun pe masă de Paște. Eu am mâncat doar un ou micuț alb și mi-a plăcut mult".



"Eu sunt sigur că nu le voi mânca și voi avea răbdare".



Micuţii s-au descurcat de minune, sub supravegherea atentă a părinţilor. Ei spun că asemenea activități sunt binevenite, întrucât dezvoltă creativitatea copiilor:



"E foarte frumoasă și bine venită, mai ales la noi în Chișinău, unde sunt foarte puține ateliere, cercuri, diferite activități pentru copii. Am venit cu fiica mea de patru ani să participăm și noi astăzi aici".



"Cred că astfel de ateliere sunt binevenite pentru copii, pentru dezvoltare, pentru motorică și pentru creativitatea lor. Fetița mea adoră astfel de ateliere, am mai făcut parte la diverse ateliere, nu doar din ciocolată, din hârtie, stofă, și cred că e binevenită pentru copii".



A fost o premieră şi pentru organizatori, care nu se aşteptau ca iniţiativa să aibă atât de mult succes.



"Vin sărbătorile pascale și e foarte frumos să încondeiezi ouă, ne-am gândit că ar fi foarte frumos să facem un cadou. Am invitat copilașii pe pagina noastră oficială și doar în două ore am avut toate locurile pline cu doritori de a veni absolut gratuit să decoreze ouă din ciocolată de Paște", a declarat Maria Ceban, organizatoare.



La activitatea de încondeiere a ouălelor din ciocolată au participat aproximativ 45 de copii cu vârsta între patru și 12 ani.