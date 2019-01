INCLUŞI ÎN "GALERIA GLORIILOR: 17 piloţi au primit distincţiile alături de copiloţi

Campionii mondiali din Rally-uri s-au alăturat campionilor mondiali de Formula 1 în "Hall of Fame"-ul Federaţiei Internaţionale de Automobilism.

Ceremonia a avut loc la Paris. Nouă din cei 17 piloţi care au cucerit titlul mondial începând din 1979, anul primei ediţii a celui de-al doilea cel mai vechi campionat organizat de forul internaţional de profil, au fost prezenţi pentru a primi distincţia în cauză, alături de co-piloţii lor.



Au fost incluși în "Galeria Gloriilor" sportului cu motor nume sonore precum spaniolul Carlos Sainz, finlandezii Juha Kankkunen, Tommi Maakinen, francezii Sebastien Ogier, Didier Auriol şi Sebastien Loeb.



"Am avut bătălii strânse cu câţiva din cei prezenţi aici. În sezonul trecut am fost cel mai bun la raliuri. Este foarte plăcut să te întâlneşti cu persoane, care au scris istorie în raliuri", a spus pilotul, Sebastian Loeb.



Inaugurat în 2017, "Hall of Fame"-ul, cu sedii la Paris şi Geneva, are deja incluși 33 de campioni mondiali de Formula 1, începând din 1950.