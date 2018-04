Incidente la meciul Sheriff Tiraspol - Milsami Orhei. Suporteri supăraţi pe arbitri şi fotbalişti cu capetele sparte

Haos pe stadionul din Orhei! Un grup de suporteri a intrat pe teren pentru a cere socoteala arbitrilor după meciul dintre localnica Milsami şi Sheriff Tiraspol contând pentru etapa a treia a Diviziei Naţionale de fotbal. Arbitrii au fost nevoiți să stea în centrul terenului circa 10 minute şi au mers spre vestiar însoţiţi de poliţişti.

"Viespile" au câştigat partida cu "vulturii roșii", scor 1-0, singurul gol fiind înscris în minutul 73 de belgianul de origine congoleză Ziguy Badibanga.

Confruntarea a fost marcată de mai multe intrări dure, ca rezultat - trei fotbalişti s-au ales cu capetele sparte. Sheriff a obţinut a treia victorie la rând şi este liderul clasamentului cu 9 puncte la activ.

De partea cealaltă, Milsami a rămas pe treapta a doua a clasamentului cu 6 puncte.

"Prea mult am vrut să câştigăm acest meci. A fost un meci egal. Rezultatul ar fi putut fi unul egal sau chiar am fi putut să învingem. Primii am creat ocazii - bara lui Bugaiov", a declarat antrenorul Milsami Orhei, Veaceslav Rusnac.

"Atu-ul primordial a fost sacrificiul jucătorilor care au luptat unul pentru altul. Am avut o echipă unită în teren. Am ştiut că ne aşteaptă un meci dificil. Milsami a jucat bine şi agresiv", a spus antrenorul Sheriff Tiraspol, Roberto Borodin.

"O victorie importantă. Sunt foarte satisfăcut de toţi jucători, deoarece terenul nu a fost unul bun. Nu a fost mult fotbal, ci luptă. Important că am câştigat", a spus fundaşul Sheriff Tiraspol, Petru Racu.

În celelalte meciuri ale etapei, Petrocub Hânceşti a învins cu 6-3 pe Sfântul Gheorghe Suruceni, Zaria Bălţi a terminat la egalitate disputa cu Zimbru Chişinău, scor 1-1, iar partida Speranţa Nisporeni-Dinamo-Auto Tiraspol s-a încheiat fără goluri.