Incident pe aeroportul din Sudan. Două avioane militare s-au ciocnit (VIDEO)

Aeroportul internaţional din capitala Sudanului, Khartoum, a fost închis, miercuri, timp de mai multe ore, în urma coliziunii între două avioane militare de transport, a anunţat un purtător de cuvânt al aeroportului, care a adăugat că nu s-au înregistrat decese.

Cele două avioane militare, un Antonov 26 şi un Antonov 32, au suferit avarii majore, a mai declarat Abdel-Hafez Abdel-Rahim, purtătorul de cuvânt al aeroportului civil.

Oficialul a precizat că zborurile internaţionale au fost deviate spre aeroportul Port Sudan. Aeroportul de la Khartoum a fost redeschis câteva ore mai târziu.

O înregistrate de la camerele de supraveghere arată cele două aeronave rulând pe o pistă a aeroportului, unul dintre avioane intrând brusc în partea din spate a celuilalt aparat de zbor.

VIDEO: A Sudan Air Force Antonov An-26 was hit from behind by an An-32 on the runway at Khartoum today, injuring 8 people. Both aircraft were apparently returning from training exercises. An investigation has begun in to how & why the 2nd a/c landed before the first had vacated. pic.twitter.com/awQA2s696f