INCIDENT la Cupa Mondială de Triatlon. Şase sportivi au căzut în timpul cursei de ciclism

Foto: delta-optimist.com

Penultima etapă a Cupei Mondiale de Triatlon, desfășurată în oraşul canadian Edmonton, a fost umbrită şi de un incident. Şase sportivi au avut de suferit, după au căzut de pe biciclete în urma unei ciocniri.



Cursa a fost câştigată de britanicul Jonathan Brownlee, care a obţinut prima victorie din ultimii doi ani.

El a fost cronometrat cu 54 de minute şi 52 de secunde. Pe locul secund s-a clasat spaniolul Mario Mola, iar belgianul Marten Van Riel a fost al treilea.



"M-am pregătit bine la antrenamente, însă în acest an am avut ghinion după ghinion. Am avut mai mult noroc, când eram mai tânăr. Uneori ai şi ghinion. A fost greu, dar, în cele din urmă, am câștigat", a spus Jonathan Brownlee, atlet.



La feminin, victoria i-a revenit australiencei, Emma Jackson, care a parcurs distanţa într-o oră, un minut şi 23 de secunde. Într-o luptă stânsă, ea a devansat-o pe ultimii metri pe americanca Summer Rappaport. Podiumul a fost completat de o altă atletă din Australia, Ashleigh Gentle.



"Am alergat bine la Montreal și Hamburg, dar, din păcate, am avut o prestaţie mai slabă în proba de ciclism. Deci, nu am putut să arăt ceea ce pot. În această etapă mi-am dorit să înot bine. Cred că a fost o confruntare teribilă, datorită faptului că Taylor Spivey şi Ashleigh Gentle au muncit din greu pentru a fi printre lideri", a spus Emma Jackson, atletă.



Ultima etapă a Cupei Mondiale de Triatlon este programată în perioada 30 august - 1 septembrie în oraşul elveţian Lausanne.