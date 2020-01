Incident în Marea Arabiei. O navă militară rusă s-a apropiat "în mod agresiv" de un distrugător al SUA (VIDEO)

O navă de război rusească "s-a apropiat agresiv" de un distrugător american, joi, în timp ce aceste opera în Marea Arabiei, navele fiind pe punctul de a se ciocni, a anunțat Flota a Cincea americană, pe Twitter, citată de b1.ro.

"Joi, pe 9 ianuarie, în timp ce desfăşura operaţiuni de rutină în Marea Arabiei de Nord, de USS Farragut s-a apropiat agresiv o navă a Flotei Ruse", a precizat Flota a Cincea Americană - care operează în mod tradiţional în zona Golfului Persic.

În înregistare se poate vedea cu navă rusească se apropie rapid de distrugtorul american "USS Farragut", în ciuda avertismentelor sonore, oprindu-se în cele din urmă la o distanţă de aproximativ 55 de metri. Ulterior, navă rusească şi-a schimbat cursul.

Este al doilea incident de acest gen din ultimele luni, alte două nave aparţinând celor două ţări fiind aproape de coliziune în Oceanul Pacific.

Incidente similare au avut, însă, loc destul de frecvent şi în aer, în mai multe rânduri aparate de zbor ruseşti făcând manevre de intimidare în apropierea celor americane, unele chiar în Marea Neagră.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe